حدود فراه الافغانية مفتوحة امام البضائع الايرانية

وأضاف 'مهدي' في تصريح لمراسل 'ارنا'، أنه بناء علي قرار صادر عن دائرة الجمارك الافغانية، سيتم فتح هذا المعبر الحدودي أمام البضائع الإيرانية لتدخل إلي أفغانستان وفي المقابل تصدير السلع الافغانية الي الخارج.

وقرّرت الحكومة الافغانية، في 17 سبتمبر الماضي، علي وقف استيراد الوقود والحديد والأسمنت والسيراميك عبر منفذ 'ابونصر فراهي' الحدودي (غربي افغانستان).

وعقب هذا القرار، خرج جمع كبير من العمال والتجار والمواطنين الافغان من اهالي محافظة فراه في مظاهرات احتجاجية مطالبين السلطات بفتح هذا المعبر الحدودي.

وبحسب التقارير ذات الصلة، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع في محافظة فراه والبطالة والخسائر التي تعرض اليها رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص بعد اغلاق هذا المعبر الحدودي، كانت من الاسباب التي ادت الي احتجاج اهالي المحافظة الافغانية.

هذا وتقدّر قيمة التبادل التجاري بين رجال الأعمال الإيرانيين والأفغان لنحو اكثر من ملياري دولار في هذا العام.

انتهي ** ح ع

