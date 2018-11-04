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حدود فراه الافغانية مفتوحة امام البضائع الايرانية

كابول/ 4 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال المتحدث باسم محافظة 'فراه' الافغانية 'ناصر مهدي' أن معبر 'أبو نصر فراهي' الحدودي الذي يصل محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران) بأفغانستان، سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم الاحد وذلك بعد توقف دام 50 يوما؛ ليتم استئناف تبادل البضائع رسميا بين البلدين.

وأضاف 'مهدي' في تصريح لمراسل 'ارنا'، أنه بناء علي قرار صادر عن دائرة الجمارك الافغانية، سيتم فتح هذا المعبر الحدودي أمام البضائع الإيرانية لتدخل إلي أفغانستان وفي المقابل تصدير السلع الافغانية الي الخارج.
وقرّرت الحكومة الافغانية، في 17 سبتمبر الماضي، علي وقف استيراد الوقود والحديد والأسمنت والسيراميك عبر منفذ 'ابونصر فراهي' الحدودي (غربي افغانستان).
وعقب هذا القرار، خرج جمع كبير من العمال والتجار والمواطنين الافغان من اهالي محافظة فراه في مظاهرات احتجاجية مطالبين السلطات بفتح هذا المعبر الحدودي.
وبحسب التقارير ذات الصلة، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع في محافظة فراه والبطالة والخسائر التي تعرض اليها رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص بعد اغلاق هذا المعبر الحدودي، كانت من الاسباب التي ادت الي احتجاج اهالي المحافظة الافغانية.
هذا وتقدّر قيمة التبادل التجاري بين رجال الأعمال الإيرانيين والأفغان لنحو اكثر من ملياري دولار في هذا العام.
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حدود فراه الافغانية مفتوحة امام البضائع الايرانية

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