الحظر الأمريكي ضد إيران يتعارض مع الدعوة العالمية

واعتبر 'شوي لي' اليوم الأحد في مقابلة مع إرنا، التوقيع علي الاتفاق النووي، الذي رعته القوي العالمية، كان بمثابة مثال جيد لبناء علاقات دولية جديدة، مضيفًا أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وتهديده لإيران بفرض الحظر يكشف أن مصالح شخص ترامب تختلف عن أمريكا.

وقال إنه حتي الجمهوريين الأمريكيين لم يؤيدوه في موضوع الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات ضد إيران، موضحا: إن ترامب ليس دبلوماسيا وهو يبحث عن عدو.

وقال مدير قسم الدراسات الاستراتيجية في معهد السياسة والاقتصاد العالمي في الصين، إن احدي سبل مواجهة ترامب، تشكيل اتحاد ضده وقال انه نظرا للحرب التجارية التي يشنها حاليا ضد العالم خاصة الصين، فان عددا من دول العالم لديها اختلافات معه.

وطالب الخبير الصيني، الدول المختلفة بشراء النفط من إيران باليوان كواحدة من طرق مواجهة اميركا، قائلا: يجب ألا نشن حملة عسكرية، لكن علينا مواجهة أمريكا بحرب التجارة والاتحاد ضدها.

وقال إن العديد من الدول تدعو الي إعفائها من الحظر الامريكي ضد إيران، موضحا ان ضغوط الدول الاخري ادي إلي اعفاء ثماني دول لشراء النفط الإيراني، وهو نصر عظيم لإيران.

انتهي** 2344

