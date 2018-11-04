ايران احدي القوي المميزه الاربع في العالم

وخلال كلمة امام المشاركين في مسيرات يوم مقارعة الاستكبار العالمي بمدينه كرمانشاه (غرب) اكد سعيدي اليوم الاحد ان ايران هي احد القوي المميزه الاربع عالميا وتقف الي جانب روسيا و الصين بوجه امريكا و اطماعها.

و اضاف ان الشعب الايراني العظيم اختار نهجه المتمثل في مقاومة الاستكبار العالمي.

وتابع قائلا ان انظمة ضعيفة كآل سعود اختارت المساومة مع الاستكبار العالمي و تعيش اليوم بذل وهوان بينما تقوم امريكا بنهب ثرواتها.

وقال ان امريكا تعمل علي فرض هيمنها علي العالم واضاف إنه لو لم تكن حكمة سماحة قائد الثورة الاسلامية لكنا اليوم نعيش بمذلة علي الصعيد الدولي.

واضاف ان ايران تعرف اليوم كدولة رائدة و ثورية في العالم مؤكدا ان الاسلام يرفض الاستكبار.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ان خلافاتنا مع امريكا استراتيجية وعميقة ومن هذا المنطلق فان موقفنا الحالي امام امريكا لن يتغير مع اختلاف الروساء الامريكان و لا فرق بين باراك اوباما و دونالد ترامب.

واوضح ان صراعنا مع امريكا لايقتصر علي الملف النووي واضاف ان امريكا التزمت الصمت تجاه المجازر التي ترتكب في اليمن فيما تلجأ الي الدعايات الواسعة حول مقتل صحفي.

واستطرد بالقول اننا نشهد اليوم فشل امريكا علي الصعيد الدولي واضاف ان امريكا باتت عاجزة عن شن حرب مباشرة في جنوب غرب اسيا لذلك لجأت الي الحرب بالنيابه من خلال السعودية والامارات .

واضاف إن انحطاط امبراطورية امريكا بات واضحا للعيان حيث انها اصبحت عاجزة عن جعل مجموعة من الدول تواكبها ضد ايران .

انتهي**1110** 1718

