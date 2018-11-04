الف من علماء السنة يزورون مشهد في ذكري استشهاد الامام الرضا (ع)

مشهد/4تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس المؤسسة الثقافية في العتبة الرضوية حجة الاسلام 'حجت كنابادي نجاد' ان الفا من النخب و علماء الدين من اهل السنة من مختلف مدن ايران توجهوا الي مدينة مشهد (شمال شرق) للمشاركة في مراسم ذكري استشهاد الامام الرضا (ع) التي تصادف يوم الخميس القادم.
واضاف كنابادي نجاد اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان علماء اهل السنة هم من محافظات آذربايجان الغربية و كردستان (شمال غرب) و كلستان (شمال) و خراسان الرضوية و خراسان الجنوبية (شمال شرق).انتهي**1110 ** 1837
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