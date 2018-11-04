الف من علماء السنة يزورون مشهد في ذكري استشهاد الامام الرضا (ع)

واضاف كنابادي نجاد اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان علماء اهل السنة هم من محافظات آذربايجان الغربية و كردستان (شمال غرب) و كلستان (شمال) و خراسان الرضوية و خراسان الجنوبية (شمال شرق).

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