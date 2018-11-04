الف من علماء السنة يزورون مشهد في ذكري استشهاد الامام الرضا (ع)

مشهد/4تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس المؤسسة الثقافية في العتبة الرضوية حجة الاسلام 'حجت كنابادي نجاد' ان الفا من النخب و علماء الدين من اهل السنة من مختلف مدن ايران توجهوا الي مدينة مشهد (شمال شرق) للمشاركة في مراسم ذكري استشهاد الامام الرضا (ع) التي تصادف يوم الخميس القادم.

واضاف كنابادي نجاد اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان علماء اهل السنة هم من محافظات آذربايجان الغربية و كردستان (شمال غرب) و كلستان (شمال) و خراسان الرضوية و خراسان الجنوبية (شمال شرق).
انتهي**1110 ** 1837



برچسب ها

اجتماعي

ذكري استشهاد

مشهد

علماء السنة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الف من علماء السنة يزورون مشهد في ذكري استشهاد الامام الرضا (ع)

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة:

الرابع من نوفمبر یمثل تحدیاً عمیقاً بین الشعب الایرانی والولایات المتحدة

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

أحدث الأخبار

المؤامرات الأمريكية مآلها الفضيحة والفشل

وزير الأمن:

المؤامرات الأمريكية مآلها الفضيحة والفشل

حدود فراه الافغانية مفتوحة امام البضائع الايرانية

مصدر مسؤول :

حدود فراه الافغانية مفتوحة امام البضائع الايرانية

الحظر الأمريكي ضد إيران يتعارض مع الدعوة العالمية

مدير معهد الاقتصاد العالمي في الصين :

الحظر الأمريكي ضد إيران يتعارض مع الدعوة العالمية

ايران احدي القوي المميزه الاربع في العالم

رئيس المكتب العقائدي السياسي للقائد العام للقوات المسلحه:

ايران احدي القوي المميزه الاربع في العالم

الف من علماء السنة يزورون مشهد في ذكري استشهاد الامام الرضا (ع)

الف من علماء السنة يزورون مشهد في ذكري استشهاد الامام الرضا (ع)

موضوعات مرتبط