وزير الداخلية يشكر القائمين علي مراسم الاربعين

واضاف رحماني فضلي في رسالة وجهها للقائمين علي مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام :ان الاربعين هو اكبر اجتماع ديني ومعنوي في العالم ويقام سنويا بمشاركة الملايين من عشاق الامام الحسين عليه السلام ورغم بعض المعوقات والظروف الاقليمية الخاصة فقد انتهت المراسم هذا العام بتوفيق وفضل من الله تعالي وبمؤازره الشعبين العظيمين الايراني والعراقي بكل هدوء وطمأنينة.

واعتبر وزير الداخلية الاربعين ظاهرة فريدة وحركة جماهيرية عظيمة لعشاق الأئمة الاطهار عليهم السلام وخاصة سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين عليه السلام وهو نموذج للتلاحم البشري والاسلامي بين جميع الشعوب وخاصة شعبي ايران والعراق .

انتهي**م م** 1718

