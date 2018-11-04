وزير الداخلية يشكر القائمين علي مراسم الاربعين

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعرب وزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي' عن شكره وتقديره لشرائح الشعب وخص بالشكر كرم ضيافة اهالي محافظتي ايلام وخوزستان معتبرا مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام انموذجا للتلاحم والتازر بين الشعوب الاسلامية في شتي انحاء العالم وخاصة شعبي ايران والعراق العظيمين.

واضاف رحماني فضلي في رسالة وجهها للقائمين علي مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام :ان الاربعين هو اكبر اجتماع ديني ومعنوي في العالم ويقام سنويا بمشاركة الملايين من عشاق الامام الحسين عليه السلام ورغم بعض المعوقات والظروف الاقليمية الخاصة فقد انتهت المراسم هذا العام بتوفيق وفضل من الله تعالي وبمؤازره الشعبين العظيمين الايراني والعراقي بكل هدوء وطمأنينة.
واعتبر وزير الداخلية الاربعين ظاهرة فريدة وحركة جماهيرية عظيمة لعشاق الأئمة الاطهار عليهم السلام وخاصة سيد شباب اهل الجنة الامام الحسين عليه السلام وهو نموذج للتلاحم البشري والاسلامي بين جميع الشعوب وخاصة شعبي ايران والعراق .
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اربعينية الامام الحسين عليه السلام

شكره وتقديره

رحماني فضلي

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وزير الداخلية يشكر القائمين علي مراسم الاربعين

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