متكي: الاستعلاء الامريكي سبب كراهية الشعوب لاميركا

وأضاف منوشهر متكي اليوم الأحد، في مسيرات يوم مقارعة الاستكبار العالمي في مدينة شيراز (جنوب): أميركا كانت تعمل علي تغيير الأنظمة في اي منطقة بالعالم كلما شاءت، لكن اليوم ترسل مئات الآلاف من القوات إلي أفغانستان والعراق وأجزاء أخري من العالم لكنها لاتحقق ماتصبو اليه.

وصرح متكي وهو مساعد رئيس منظمة التقريب بين المذاهب الإسلامية للشؤون الدولية، إن الإدارة الأمريكية، عندما استعرضت الفشل الأمريكي المتتالي، خلصت إلي أن اميركا غير قادرة علي تحقيق أهدافها، وأن الرئيس الأمريكي السابق أوباما، عندما جاء الي البيت الابيض، قال في كلمته الافتتاحية أنه ينبغي علينا أن نحاول إعادة الثقة للشعب الأمريكي والعالم، اي ان العالم فقد ثقته باميركا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني الاسبق إنه لا يمكن أن يكون هناك فرق بين الديموقراطيين والجمهوريين، الديموقراطيون الأمريكيون مع القناع، والجمهوريون الأمريكيون بلا قناع.

وأضاف متكي، إن سياسة ترامب ضد إيران تهدف الي إثارة الأزمات لتمرير أهداف خاصة.

انتهي** 2344

