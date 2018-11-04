مساعد موسسه التراث والسياحه:

الملتقي العالمي للسياحة في همدان دلالة علي العجز الأمريكي

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال مساعد موسسه التراث الثقافي والسياحه للشؤون السياحية اليوم الأحد إنّ إقامة الملتقي الاربعين لأعضاء منظمة السياحة العالمية في همدان (غرب العاصمة) بمشاركة 60 شخصية تمثل 26 بلداً إنما هو تبيان لعجز الولايات المتحدة في تقويض علاقات ايران مع العالم.

وأضاف ولي تيموري خلال موتمر صحفي بمناسبة إقامة هذا الملتقي التابع لموسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بأنّ السياحة في ظروف فرض الحظر الأمريكي لها دور بارز في صد الهجمة الأمريكية .
ووصف تيموري السياحة بأنها آلية فاعلة يمكن توظيفها في خدمة الدبلوماسية وإيصال صرخة المظلومين الي اسماع العالم.
وتابع إنّ الأوساط الدولية تعتبر السياحة آلية فاعلة للتعاون والتفاهم والسلام مؤكداً علي إستعانة ايران بهذه الآلية لتبديد الصورة المشوهة غير الحقيقية التي تحاول واشنطن عرضها عن ايران.
وأشار تيموري الي إقامة ندوة دولية علي هامش هذا الملتقي للتوظيف الثقافي عبر استخدام التقنيات الحديثة فيما يخص المعلومات والإتصال تحت عنوان «ندوة السياحة الثقافية» والتي تتلاءم مع الشعار العالمي لهذه السنة وهو «السياحة والتطورات الرقمية».
وتم خلال الملتقي الإتفاق مع منظمة السياحة العالمية لإعداد برنامج استراتيجي سياحي ذي تأثير وانطباع ايجابي ايراني علي الصعيد الدولي.
كما سيقام علي هامش الملتقي معرض للشركات الناشئة العاملة في قطاع السياحة وفي مجال التقنيات الرقمية ذات الصلة بالسياحي.
يُذكر بأنّ الملتقي العالمي السياحي يُقام في همدان من12 حتي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 يستضيف أعضاء المنظمة العالمية للسياحة (UNWTO).
ويبلغ حالياً أعضاء هذه المنظمة 557 شخصية تمثل 157 دولة.
انتهي ** ع ج** 1718



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الملتقي العالمي للسياحة في همدان دلالة علي العجز الأمريكي

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