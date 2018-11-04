وزير التربية والتعليم:

بكل صلابة سنقف بوجه امريكا

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال وزير التربية والتعليم 'سيد محمد بطحائي انه ' يجب علينا ان نقف بوجه العمليات النفسية والحظر والتهديد الامريكي بكل قوة و صلابة وبمعنويات عالية .

واضاف بطحائي علي هامش مشاركته في مسيرات يوم 4 نوفمبر ( اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار) ان امريكا اعلنتها وبشكل علني انها تبذل جهودها لاسقاط نظام الجمهورية الاسلامية وان رسالتنا اليها في هذا اليوم هي اننا سنقف بوجههم بكل قوة واقتدار وصلابة ولن نتنازل قيد انملة عن اهداف ثورتنا المقدسة.
وقال ان امريكا ستضاعف ضغوطاتها علينا اذا شهدت حالة الضعف والتنازل فيجب علينا الثبات امامها بكل قوة واقتدار.
وبين بطحائي ان يوم 4 نوفمبر هو يوم مقارعة الاستكبار العالمي ويوم الطالب الذي هو صفحة بيضاء في تاريخ الثورة الاسلامية وهو رمز للوحدة والتأزر بين ابناء الشعب الايراني وبداية لانهيار الاستكبار العالمي.
انتهي**م م** 1837



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4 نوفمبر

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بكل صلابة سنقف بوجه امريكا

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