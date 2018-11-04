معظم إشكاليات مجلس صيانة الدستور علي CFT في المضمون

واضاف عباس علي كدخدايي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الأحد، إن مجلس صيانة الدستور أعتبر مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب يتعارض من أحكام الشرع والدستور، كما رأي أعضاء المجلس، وجود غموض في القانون.

وردا علي سؤال حول ما إذا كان معظم إشكاليات مجلس صيانة الدستور في المضمون أو الشكل ، أجاب: إن معظم الإشكاليات في المضمون والمحتوي.

وقال كدخدايي : أﺣﺎل ﻣﺠﻠﺲ صيانة الدستور هذﻩ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 110 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

و غرد عباسي كدخدايي علي تويتر اليوم الاحد: ناقش مجلس صيانة الدستور في اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واعتبره يحتوي علي الاشكاليات والغموض. هذا الرأي والذي شمل الأمور المنافية لاحكام الشرع والدستور والغموض، تم إرساله إلي مجلس الشوري الاسلامي في الوقت المحدد.

نواب مجلس الشوري الاسلامي كانوا قد صوتوا في 7 أكتوبر الماضي علي انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وقد صوت 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حاضرا في البرلمان، مقابل 120 معارضا وخمسة ممتنعين علي انضمام إيران إلي الاتفاقية.

ويتضمن مشروع القانون مقدمة و 28 مادة وملحق واحد ، والتي بموجبها قبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشروط ، الانضمام إلي الاتفاقية الدولية للقضاء علي تمويل الإرهاب.

انتهي** 2344

