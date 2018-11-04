المجلس يناقش اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشه' ان المجلس سيناقش اتفاقية مكافحة تمويل الاهارب ( CFT).

واضاف فلاحت بيشه اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان مجلس صيانة الدستور اعلن ان CFT يحتوي علي اكثر من عشرين اشكالية يجب مناقشتها في لجنة الامن القومي.
واوضح انه اضافة الي ذلك فان مجلس صيانة الدستور جاء بمادة نعتبرها بمثابة رفض اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب حيث انها تنص علي عدم امكانية تعديل بعض هذه الاشكاليات كونها تتعارض مع المصالح الوطنية.
وتابع قائلا ان لجنة الامن القومي ستعلن وجهة نظرها و في حال تاييدها ستتم احالتها لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
يذكر ان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 'عباس علي كدخدائي' كتب اليوم في تغريدة له ان مجلس صيانة الدستور عقد العديد من الاجتماعات ناقش خلالها قانون انضمام ايران الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب و اعلن ان الاتفاقية تشوبها غموض واشكاليات تتعارض مع الشرع و الدستور .
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المجلس يناقش اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

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