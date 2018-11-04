السجن 91 يوماً ل«علي أكبر جوانفكر»

وأعلن علي أكبر جوانفكر اليوم الأحد عن صدور هذا الحكم وقال: إنّ عناصر من النيابة العامة إقتحمت عام 2002 مكتب صحيفة «ايران» وبعثرت جميع الاغراض فيه بحيث اُصيب عدد من الزملاء في المكتب بجراح.

وأضاف جوانفكر بأنّ الصحيفة لم ترفع آنذاك شكوي ضد من قاموا بذلك لكنّ النيابة العامة بعد مرور فترة رفعت شكوي ضدي أنا وضد 3 من الصحفيين السابقين العاملين في الصحيفة، متهمة إيانا جميعاً بالتمرد علي تنفيذ أوامر العناصر القضائية والشرطة موضحاً بأنّ هذه الشكوي أدّت الي إصدار حكم بالسجن 91 يوماً ضدنا عبر محكمة موظفي الحكومة.

وأعلن محامي جوانفكر«مهران عبدالله بور» في تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا عن إعداد محضر قضائي جديد لموكله في محكمة الثقافة والاعلام موضحاً بأنّ موكله سيراجع غداً الإثنين هذه المحكمة لعرض توضيحات بشأن الملف.

وكانت التهمة الموجهة الي جوانفكر هي نشر الأكاذيب عبر موقع التيليغرام التواصلي الذي طالب عبره «جوانفكر» المنظمة العامة للتفتيش بمتابعة التقارير الواردة عن عملية إستغلال قام بها أحد المسؤولين.

كما أعلن هذا المحامي عن تحديد موعد لجلسة قضائية اُخري للإحتجاج علي الحكم الغيابي الصادر ضد موكله بتهمة الإجتماع والتآمر ضد الأمن القومي والذي نص علي حبس الأخير خمس سنوات وشهر واحد، ستقام برئاسة القاضي غضنفر آبادي في الساعة التاسعة صباح 21 نوفمبر 2018.

كما ستقام جلسة قضائية اُخري سيحتج فيها المدان جوانفكر علي صدور حكم بسجنه سنتين ودفعه غرامة قدرها 4 ملايين تومان نقداً ومنعه من النشاط في الأجواء الافتراضية لسنتين بتهمة توجيه الإهانة ونشر الأكاذيب كانت محكمة موظفي الحكومة فرع 1060 قد أصدرته.

وسيتم الغاء إحدي هاتين الجلستين الاحتجاجيتَين بسبب تزامنهما في يوم واحد في الشعبة 1060 التابعة لمحكمة موظفي الحكومة.

كما أعلن عبد الله بور محامي جوانفكر عن مثول الأخير أمام قاضي محكمة الإعلام اليوم الأحد الرابع من نوفمبر بتهمة نشر الأكاذيب خلال مقابلة مع نشرية «بهار جاودان».

انتهي** ع ج** 1837

