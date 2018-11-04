المسؤولون السعوديون بثوا الأكاذيب لاخفاء قتل خاشقجي

وقال 'الكسندر تشوماكوف' في حديث لمراسل إرنا في موسكو، إن مثل هذا السلوك لا يليق بكبار المسؤولين في ذلك البلد، وقال، إن كذب المسؤولين السعوديين، جعل الرأي العام العالمي أكثر اهتماما بهذه القضية.

وأكد مؤلف كتاب 'العولمة وحدود العالم' أن المسؤولين السعوديين، يجب أن يتخلوا عن الكذب وأن يتخذوا خطوات حقيقية للتحقيق في القتل، وقال: فقط في هذه الحالة سوف يغلق ملف قتل خاشقجي.

واضاف إن آمال السعودية في نسيان مقتل الصحفي السعودي جلال خاشقجي غير مجدية ، علي الرغم من أن المسؤولين في الرياض يأملون أن تتسبب أحداث أخري في العالم في نسيان ملف خاشقجي.

وأضاف: أتمني أن تفهم الحكومة السعودية حقيقة أن المجتمع الدولي ينتظر العدالة في ملف قتل خاشقجي الذي قُتل في أسوأ الظروف الممكنة.

ورداً علي سؤال حول سبب عدم اهتمام المملكة العربية السعودية بالإسراع في عملية التحقيق في قضية جمال خاشقجي، قال تشوماكوف: إن اميركا تحمي ظهر القادة السعوديين، وأن سلوك دونالد ترامب اللطيف امام الرياض قد خلق مثل هذا الوضع.

وتابع: إن الولايات المتحدة تحاول الحصول علي أكثر الامتيازات من السعودية في حادث خاشقجي، ومن المرجح أن يكون لدي الطرفين معاملات سرية لاخفاء القضية.

جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر الي القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.

السلطات السعودية أكدت رسميا 'وفاة' خاشقجي جراء 'شجار واشتباك بالأيدي' وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا علي ذمة التحقيق فيما غيرت الرواية بعدها وقالت علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن خاشقجي قُتل في ”عملية سارت علي نحو خاطئ“ مما يتناقض مع ماقيل اولا.

انتهي** 2344

