القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-حكم القضاء البحريني اليوم الاحد بالسجن المؤبد علي زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والنائبين علي الأسود وحسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.

وقضت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين بالسجن المؤبد للشيخ سلمان والنائبين القياديين في حركة الوفاق علي الأسود والشيخ حسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.
وكان القضاء البحريني قد برأ الشيخين سلمان وسلطان والأسود من تهمة التخابر مع قطر في حزيران/يونيو 2018 علي خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أميركية - قطرية للحل السياسي. واللافت أن المعارضة أعلنت أن الملك حمد بن عيسي آل خليفة كان شريكاً في عملية التفاوض، وأن الاتصالات تمت بعلمه.
وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.
وكان الشيخ سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام لإدانته بتهمة 'التحريض' علي 'بغض طائفة من الناس' و'إهانة' وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلي 9 أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة 'الترويج لتغيير النظام بالقوة'، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلي أربع سنوات.
وأدت عملية توقيف سلمان إلي تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلي إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي اندلعت فيها احتجاجات في شباط/فبراير 2011.
المصدر: الميادين
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

السجن المؤبد

الشيخ سلمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

أحدث الأخبار

القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

التطبيع مع العدو الصهيوني لن يتم ولن يجد الصهاينة بيئة آمنة لهم في البحرين

تيار الوفاء البحريني :

التطبيع مع العدو الصهيوني لن يتم ولن يجد الصهاينة بيئة آمنة لهم في البحرين

القضاء يمنع وفدا إسرائيليا من دخول تونس

القضاء يمنع وفدا إسرائيليا من دخول تونس

المجلس يرفض تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر

المجلس يرفض تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر

رئاسة البرلمان تعلن استلام سؤالين موجهين لوزير الخارجية

رئاسة البرلمان تعلن استلام سؤالين موجهين لوزير الخارجية

موضوعات مرتبط