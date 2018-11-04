القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

وقضت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين بالسجن المؤبد للشيخ سلمان والنائبين القياديين في حركة الوفاق علي الأسود والشيخ حسن سلطان بتهمة التخابر مع قطر.

وكان القضاء البحريني قد برأ الشيخين سلمان وسلطان والأسود من تهمة التخابر مع قطر في حزيران/يونيو 2018 علي خلفية اشتراكهم في محادثات لإنهاء الأزمة التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 ضمن مبادرة أميركية - قطرية للحل السياسي. واللافت أن المعارضة أعلنت أن الملك حمد بن عيسي آل خليفة كان شريكاً في عملية التفاوض، وأن الاتصالات تمت بعلمه.

وأكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك أن اتصالات جرت بوساطة قطرية لتسوية الصراع السياسي في البحرين.

وكان الشيخ سلمان قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لـ 4 أعوام لإدانته بتهمة 'التحريض' علي 'بغض طائفة من الناس' و'إهانة' وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلي 9 أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة 'الترويج لتغيير النظام بالقوة'، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلي أربع سنوات.

وأدت عملية توقيف سلمان إلي تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلي إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة، حليفة البحرين التي اندلعت فيها احتجاجات في شباط/فبراير 2011.

المصدر: الميادين

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