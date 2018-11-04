التطبيع مع العدو الصهيوني لن يتم ولن يجد الصهاينة بيئة آمنة لهم في البحرين

وفي بيان له، اعتبر تيار الوفاء أن اعتقاد سلطات البحرين والكيان الصهيوني هو أن شريحة المجنسين التي تدين بالطاعة العمياء والانقياد للسلطة يمكن أن تشكّل الرافعة الأولي لصورة التطبيع مع مؤسسات الكيان الصهيوني السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن القمع الشديد ضد الناس وسجن وتهجير المعارضين والاضطهاد الديني كفيلٌ بمنع أي مقاومة أو احتجاجات جادة ضد الوجود الصهيوني علي أرض البحرين.

ورأي تيار الوفاء أن الصهاينة يجدون نظام البحرين الوجهة المناسبة لتحمل التكاليف السياسية للتطبيع، لقاء منافع أمنية وسياسية يقدمها الكيان الصهيوني لهم وعبر أدوات القوة والنفوذ التي يتمتع بها في أمريكا وغيرها.

هذا وأكد الوفاء أن شعب البحرين بطائفتيه وشتي شرائحه يعتبر الكيان الصهيوني “عدوا مبيناً”، وأن السلطات بأجهزتها الأمنية لن تستطيع أن توفر الحماية والبيئة الآمنة لأنشطة الصهاينة الرسمية والشعبية، داعياً أبناء الشعب للاتحاد في الهدف المشترك والكبير المتمثل في رفض أي نوع من التطبيع مع الصهيانة، ورفض أي وجود سياسي رسمي أو غير رسمي للكيان الصهيوني.

المصدر : اللؤلؤة

انتهي ** 1837

