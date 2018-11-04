المجلس يرفض تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- رفض اعضاء مجلس الشوري الاسلامي في جلسة اليوم الاحد تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر.

وافاد مراسل ارنا البرلماني ان اعضاء البرلمان رفضوا خلال جلسة اليوم وب 88 صوتا موافقا و 111 صوتا معارضا و 7 امتنعوا عن التصويت تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر.
وقال 'محمد علي بور مختار' احد الاعضاء الذين اقترحوا تشكيل اللجنة ان الحظر الاحادي الامريكي غير القانوني يستلزم مواجهته بشكل شامل من قبل السلطات الثلاث وان مجلس الشوري الاسلامي بمكانته القانونية في تشريع القوانين وكذلك علاقته المباشرة بالمواطنيين يمكنه لعب دور مميز في مواجهة الحظر الامريكي .
واضاف بور مختار ان اللجان البرلمانية ونتيجة لعملها التخصصي ليس لها الفرصة الكافية للبحث في قضية الحظر وكيفية مواجهته لذا نقترح تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن.
في النهاية صوت اعضاء المجلس برفض المقترح .
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المجلس يرفض تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر

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