جامعة طهران في المركز الـ 63 بين جامعات اسيا

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- احتلت جامعة طهران المرتبة الـ 63 بين جامعات اسيا و المركز الـ 438 بين جامعات العالم حسب تصنيف مجلة 'يو. اس. نيوز' الامريكية.

وتركز يو. اس. نيوز في تصنيف الجامعات علي ادائها في مجال البحث العلمي و المصداقية الدولية و الاقليمية و قامت موخرا بتقييم اكثر من الف و 800 جامعة في العالم علي اساس 13 مؤشرا خاصا بتقييم الجامعات.
واحرزت جامعة طهران في هذا التصنيف، 48.6 نقطة و احتلت المركز الاول بين الجامعات الايرانية تلتها الجامعة الاسلاميه الحرة و جامعة شريف الصناعية علي التوالي باحرازهما 47.7 و 44.7 نقطة.
يذكر ان 55 الفا و 645 طالبا يدرسون في جامعة طهران من بينهم الف و127 طالبا من الدول الاجنبية.
ويفيد تقييم 'يو.اس نيوز' لجامعات العالم بان جامعة طهران تبوأت المركز الـ 209 علي الصعيد العالمي في مجال النشاط البحثي كما انها تحتل المركز الـ 223 و 712 في مجال اصدار و طباعه الكتب.
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علمي آموزشي

جامعة طهران

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جامعة طهران في المركز الـ 63 بين جامعات اسيا
جامعة طهران في المركز الـ 63 بين جامعات اسيا

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