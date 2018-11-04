الرابع من نوفمبر يمثل تحدياً عميقاً بين الشعب الايراني والولايات المتحدة

وخلال كلمة القاها في مسيرات يوم مقارعة الإستكبار العالمي (الرابع من نوفمبر) في طهران عزا اللواء جعفري أهمية هذا اليوم الي إنهائه الهيمنة الأمريكية وسيطرتها علي ايران وعلي شتي أرجاء العالم.

و وصف اللواء جعفري هذا اليوم بأنه يوم شهد فيه العالم الذلة والحقارة الأمريكية لافتاً الي أنّ واشنطن تعاونت في هذا اليوم عام 1979 مع جهات داخلية للتآمر ضد الثورة الاسلامية بعد انتصارها.

وذكّر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية بما قام به طلاب الجامعات الايرانيون في الإستيلاء علي الوكر الجاسوسي الأمريكي في طهران وتسمية الإمام الخميني الراحل(رض) لهذا اليوم بالثورة الثانية وتأييد سماحته لهذا الإنجاز الثوري.

وقال اللواء جعفري: لو كان الأمريكيون باقين في وكرهم الجاسوسي هذا، لما كان للثورة الاسلامية أن تستمر40 سنة لأنهم كانوا ينوون التآمر ضدها والسعي الي النيل منها.

يتبع** ع ج** 1837

