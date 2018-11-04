مجلس صیانة الدستور لم یوافق علي انضمام إیران لمعاهدة مكافحة تمویل الإرهاب

طهران/ 4 تشرین الثانی/ نوفمبر/ ارنا - اعتبر مجلس صیانة الدستور، مشروع قانون انضمام إیران إلي معاهدة مكافحة تمویل الإرهاب (CFT) یتعارض مع أحكام الشرع والدستور وغیر واضح، ولم یؤیده.

و كتب عباسی كدخدایی علي تویتر الیوم الاحد: ناقش مجلس صیانة الدستور فی اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلي اتفاقیة مكافحة تمویل الإرهاب (CFT)، واعتبره یحتوی علي الاشكالیات والغموض. هذا الرأی والذی شمل الأمور المنافیة لاحكام الشرع والدستور والغموض، تم إرساله إلي مجلس الشوري الاسلامی فی الوقت المحدد.
نواب مجلس الشوري الاسلامی كانوا قد صوتوا فی 7 أكتوبر الماضی علي انضمام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلي الاتفاقیة الدولیة لمكافحة تمویل الإرهاب (CFT).
وقد صوت 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حاضرا فی البرلمان، مقابل 120 معارضا وخمسة ممتنعین علي انضمام إیران إلي الاتفاقیة.
ویتضمن مشروع القانون مقدمة و 28 مادة وملحق واحد ، والتی بموجبها قبلت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بشروط ، الانضمام إلي الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي تمویل الإرهاب.
انتهي** 2344



برچسب ها

سیاسی

مجلس صیانة الدستور

مکافحة نمویل الارهاب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجلس صیانة الدستور لم یوافق علي انضمام إیران لمعاهدة مكافحة تمویل الإرهاب

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

أحدث الأخبار

المسؤولون السعوديون بثوا الأكاذيب لاخفاء قتل خاشقجي

أستاذ جامعي روسي:

المسؤولون السعوديون بثوا الأكاذيب لاخفاء قتل خاشقجي

القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

القضاء البحريني يحكم بالمؤبد علي الشيخ سلمان

التطبيع مع العدو الصهيوني لن يتم ولن يجد الصهاينة بيئة آمنة لهم في البحرين

تيار الوفاء البحريني :

التطبيع مع العدو الصهيوني لن يتم ولن يجد الصهاينة بيئة آمنة لهم في البحرين

القضاء يمنع وفدا إسرائيليا من دخول تونس

القضاء يمنع وفدا إسرائيليا من دخول تونس

المجلس يرفض تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر

المجلس يرفض تشكيل لجنة خاصة لمواجهة الحظر

موضوعات مرتبط