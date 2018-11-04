مجلس صیانة الدستور لم یوافق علي انضمام إیران لمعاهدة مكافحة تمویل الإرهاب

و كتب عباسی كدخدایی علي تویتر الیوم الاحد: ناقش مجلس صیانة الدستور فی اجتماعاته المختلفة، مشروع قانون انضمام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلي اتفاقیة مكافحة تمویل الإرهاب (CFT)، واعتبره یحتوی علي الاشكالیات والغموض. هذا الرأی والذی شمل الأمور المنافیة لاحكام الشرع والدستور والغموض، تم إرساله إلي مجلس الشوري الاسلامی فی الوقت المحدد.

نواب مجلس الشوري الاسلامی كانوا قد صوتوا فی 7 أكتوبر الماضی علي انضمام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلي الاتفاقیة الدولیة لمكافحة تمویل الإرهاب (CFT).

وقد صوت 143 لصالح مشروع القانون من مجموع 271 نائبا حاضرا فی البرلمان، مقابل 120 معارضا وخمسة ممتنعین علي انضمام إیران إلي الاتفاقیة.

ویتضمن مشروع القانون مقدمة و 28 مادة وملحق واحد ، والتی بموجبها قبلت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بشروط ، الانضمام إلي الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي تمویل الإرهاب.

انتهي** 2344

