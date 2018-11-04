موسويان: لا دولة أكثر خبرة من ايران في التحكم بالحظر

واضاف موسويان و هو الدبلوماسي الايراني السابق في مقابلة اجراها معه موقع 'ميدل ايست اي'، ان الحظر كان مفروضا علي ايران علي مدي اربعين عاما ولا اظن ان هناك دولة اخري في المنطقة جربت الحظر وقادرة علي مواجهته.

وتابع قائلا ان الحرب المفروضة علي ايران من قبل العراق (1980-1988) دفعت ايران الي تطوير الاسلحة غيرالنووية لذلك تحولت الي أقوي دولة في المنطقة في مجال صناعة الدبابات والطائرات والصواريخ والمقاتلات.

وشدد بالقول ان إيران تعمل علي خفض الإعتماد علي عائدات النفط ومن المتوقع ان يحقق الحظر نصرا لطهران.

وكان موسويان قد أشار في تقرير له نشرته وكالة رويترز مؤخرا، إلي خمسة أسباب أدت إلي فشل الحظر الامريكي ضد ايران بما فيها إنه لا يوجد اي بديل للنفط الايراني في الاسواق العالمية و ان واشنطن لا بد لها من منح بعض الاعفاءات لاستمرار صادرات النفط.

وكانت حرب امريكا التجارية ضد الصين و فرض الحظر الاقتصادي علي روسيه الي جانب الاجواء الدولية التي باتت مهيأة لتغيير النظام المالي و كذلك اهمية الحفاظ علي الاتفاق النووي و تحوله إلي آلية لمواجهة توجهات امريكا الاحادية من الاسباب التي اشار اليها موسويان.

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