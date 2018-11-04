محرر القسم السياسي والدفاعي في صحيفة اندبندنت:

سياسة ترامب الخارجية اضرت بمكانة اميركا الدولية

لندن/ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المحرر في القسم السياسي والدفاعي بصحيفة اندبندنت، أن السياسة الخارجية لدونالد ترامب اضرت بمكانة اميركا علي الصعيد الدولي.

وتطرق 'كيم سنغوبتا'، في حديث اليوم الأحد مع مراسل إرنا، الي التطورات في الشرق الأوسط وتأثير السياسات الأمريكية، وجذور عداء الرئيسي الامريكي لإيران وقال، إن ترامب لديه علاقة قوية مع اسرائيل، والعديد من الصهاينة دعموا ترامب في حملاته الانتخابية.
وأضاف: إنهم طلبوا من ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلي القدس. كما رأينا، فان ترامب نفذ كلا الاجرائين.
و تابع سنغوبتا: إن حكومة ترامب تحاول الان قطع صادرات النفط الإيراني، لتدمير اقتصاد البلاد. لكنهم أدركوا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزيد أسعار النفط بشكل كبير. لذا ارغموا علي إعفاء ثماني دول من قائمة العقوبات الأمريكية بحيث لا ترتفع أسعار النفط فجأة.
وتحدث الصحفي البريطاني عن رد فعل الدول الأعضاء الأخري في الاتفاق النووي، قائلاً إنه لا يمكن توقع الكثير من بقية الدول الاعضاء في الاتفاق. هذه الدول دعمت الاتفاق النووي واجرت المشاورات لتخطي الحظر الامريكي . بالطبع، إنه عمل شاق بعض الشيء، لان المشكلة ليست فقط في رفض السوق الأمريكية، ولكن واشنطن تهدد بفرض غرامة علي الشركات.
الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعادة فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
المسؤولون الاوروبيون اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.
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سياسة ترامب الخارجية اضرت بمكانة اميركا الدولية

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