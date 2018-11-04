هَل هِيَ صُدفَةٌ أن يَبْدأ الحِصار النِّفطيّ الأمريكيّ علي إيران في التَّاريخِ نَفْسِه الذي أُبْعِدَ فيه الإمام الخميني؟

عِندما تُعلِن الإدارة الأمريكيّة أنّها ستُعفِي ثَمانِي دُوَلٍ مِن الرُّضوخ لهَذهِ العُقوبات، فإنّ هذا يعني أن تهديدات الرئيس ترامب بـ”صِفر صادِرات نِفطيّة إيرانيّة” كانَت مُجرَّد “قنابِل صوتيّة”، وأنّ صادِرات النِّفط الإيرانيّة ستَستمر ليسَ بالصُّورةِ التي كانت عَليها قَبلَ بِدءْ الحَظر، وإنّما بكَمِّياتٍ أقَل في المُستَقبل المَنظور علي الأقَل، وهَذهِ مُقدِّمة أوّليّة للهَزيمة.

نَشْرح أكثر ونقول أنّ أبرز الدُّوَل الثَّماني التي مِن المُحتَمل أن تَحْظَي بالإعفاء وتستمر في استيراد النفط الإيرانيّ هِي تلك التي هدَّدت بعَدمِ الالتزامِ بالعُقوبات الأمريكيّة مِثل الصين (تستورد 800 ألف برميل يَوميًّا) والهند (500 ألف برميل) وتركيا (300 ألف برميل) والاتِّحاد الأُوروبيّ (2450 ألف برميل تذهب مُعظَمُها لليونان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا)، ويبدو أنّ معركته خاسِرَةٌ مَعَها، ويَخشَي مِن نَتائِج تَهديداتِها.

العُقوبات الأمريكيّة التي تَناسَلت مِثل الفِئران مُنذ جاءَ الرئيس ترامب إلي الحُكم بَدأت تَفقِد قيمتها وتأثيرها بشَكلٍ مُتسارعٍ، والمَثل يقول (الزائد أخو الناقص)، لأنّها دَفَعَت العَديد مِن الدُّوَل العُظمَي الدوليّة والإقليميّة، مِثل روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها، للتَّكَتُّل ضِد هيمَنة الدولار علي اقتصاديّات العالم، واستخدام نِظام المُقايَضة، والتبادل التجاري بالعُملات المحليّة، مِثل الروبل الروسي، واليوان الصيني، واليورو الأُوروبي، والين الياباني، وكانَ لافتًا أنّ روسيا اتَّخَذَت قرارًا استراتيجيًّا ببيع جميع إنتاجِها مِن السِّلاح بالروبل، وآخِر الصَّفقات كانت بيع صواريخ “إس 400” إلي الهند، وقبلها إلي تركيا، أمّا الصين فباتَت تعتمد عُمُلاتٍ أُخرَي غير الدُّولار في مُعظَم تَعامُلاتِها وخاصَّةً في مجال الطَّاقة، وخاصَّةً “البترو يوان” كخُطوةٍ أُولي، أمّا الاتحاد الأوروبي فقَرَّر إقامَة مؤسسة ماليّة جديدة تَعمَل علي أساس نِظام المُقايَضة، واعتماد اليورو لحِمايَة التبادل التجاري مع إيران الذي يَبلُغ 20 مِليار دولار سَنويًّا تَقريبًا (صادِرات إيران النِّفطيّة 9 مِليارات دولار ووارِداتِها الأُوروبيّة 10 مِليار اتدولار).

أمريكا بفَرضِ هَذهِ العُقوبات تُلحِق الضَّرر بحُلفائِها، وتَخلِق حالةً مِن الفَوضي الاقتصاديّة علي مُستَوي العالم، ففرض حَظر علي صادِرات النِّفط الإيرانيّة سيُؤدِّي إلي ارتفاعِ أسعارِه في أسواقِ العالم، الأمر الذي سيَنْعَكِس سَلبًا علي اقتصاديّات الدُّوَل المُستَهلِكة، وفي أُوروبا تحديدًا، التي تُواجِه شِتاءً قارِسًا حاليًّا، وتَزيدُ وارِداتُها النِّفطيّة بالتَّالي.

صَحيح أنّ إدارة الرئيس ترامب تُراهِن علي تعاونٍ سُعوديٍّ روسيٍّ لتَعويض أيِّ فَراغٍ في السُّوق يَنْتُج عن غِياب الصَّادِرات الإيرانيّة بسبَب الحَظر، أو ما يُعادِل مِليون برميل تقريبًا، ولكن هذا الرِّهان قَد لا يكون في مَحَلِّه، لأنّ السعوديّة بالذَّات لا تَستَطيع تِقَنيًّا التَّعاون الفَوريّ وزِيادَة صادِراتِها، والحال نفسه يُقال عَن روسيا التي تتراجَع مُعدَّلات إنتاجها مِن آبار سيبيريا بحَواليّ 500 ألف برميل في الأَشهُر الأربَعةِ المُقبِلة بسبب الصَّقيع، وحتّي لو رَغِبَت روسيا في التَّعاون في هذا المَجال، فإنَّه لن يَكون تَعاونًا مجَّانِيًّا، وستَطلُب تَنازلاتٍ أمريكيّة أبرزها رَفعُ العُقوبات الأمريكيّة المَفروضة عليها بسبب أوكرانيا والسَّيطرةِ علي شِبه جزيرة القرم، جُزئيًّا أو كُلِّيًّا.

مَن يُلقِي نَظرةً سَريعةً علي مَوقِع وِزارَة الخارجيّة الأمريكيّة علي “التويتر” و”الفيسبوك” وغَيرِها، والشُّروط الـ12 التي تتضمَّن مَطالِبها مِن إيران وتَشتَرِط تطبيقها كامِلةً لرَفعِ العُقوبات، يَخْرُج بانطِباعٍ راسِخٍ بأنّ مَن وضعها هو بنيامين نِتنياهو وليس مايك بومبيو، وزير الخارجيّة، أو رئيسه ترامب.

أبرز هَذهِ المطالب إغلاق معمل “آراك” للماء الثَّقيل، ووقف كُل أعمال التَّخصيب نِهائيًّا، وتقديم تَوضيحٍ بكُل الأنشِطَة النوويّة العَسكريّة السَّابِقَة، أي قبل الاتِّفاق، لوكالة الطاقة الذريّة، وعدم نشر أيِّ صَواريخٍ باليستيّة، وأُخرَي يُمكِن أن تَحمِل رؤوسًا نَوويّةً، ووَقفِ كُل الدَّعم المُقدَّم للجماعات “الإرهابيّة” علي رأسِها “حزب الله” والجِهاد الإسلاميّ، ونَزعِ أسلحة “الميليشيات” الشيعيّة في العِراق، وقَطعِ كُل دعم لحَركة أنصار الله الحوثيّة في اليمن، وسَحبِ جميع القُوّات الإيرانيّة من سورية، وحَلِّ فَيْلَق القُدس، وإنهاء التَّهديد الصَّاروخيّ لإسرائيل.

هَذهِ الشُّروطُ تَعجيزيّةٌ، الهَدفُ مِنها إذلالُ إيران وتَركيعِها، وهِي مُقدِّمةٌ مِن أجلِ أن تُقابَل بالرَّفض وليسَ القُبول، وخَلقِ الذَّرائِع لأمريكا وإسرائيل لشَنِّ عُدوانٍ لتَدميرِ إيران، وتَغييرِ النِّظام فيها، تَمامًا علي غِرار ما جَري في العِراق وليبيا، وما حاولوا، ويُحاوَلون، فِعله في سورية حاليًّا.

إيران عاشَت 40 عامًا تَحتَ الحِصار، واستطاعَت أن تُوظِّفُهُ بدَهاءٍ لمَصلَحتِها، أي الاعتماد علي النَّفس، إنشاء صِناعَة عسكريّة مُتطوِّرة جِدًّا، وتحقيق الاكتفاء الذاتيّ، والتَّحوُّل إلي دَولةٍ إقليميّةٍ عُظمَي، وخَلق أذرُع مُقاوَمة مُسلَّحة في مَناطِقٍ عَديدةٍ في الشرق الأوسط، خاصَّةً في لبنان والعِراق وفِلسطين واليمن، وسورية أكثر قُوَّةً مِن الجُيوش الرسميّة نَفْسِها.

هَذهِ العُقوبات الأمريكيّة لن تُعطِي ثِمارَها، وستَوظِّفها إيران لمَصلَحتِها، وستَخلِق المَزيد مِن الأعداء لأمريكا في الشرق الأوسط والعالم، وتَحالُف الناتو العربي الذي قد تَتزعَّمُه إسرائيل، وسَيكون رأسُ حِربَةٍ في أيِّ عُدوانٍ مُحتَملٍ علي إيران، سيَتِم الرَّد عليه بدَمارِ الدُّوَل المُشاركةِ فيه علي رأسِها إسرائيل، فالحَرب القادِمَة هِي آخِر الحُروب في المِنطَقة.

في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1964، أقدَمَ شاه إيران محمد رضا بهلوي، شُرطي أمريكا في الشرق الأوسط في حِينِها علي نَفيِ الإمام الخميني إلي تركيا، ثُمَّ ذَهَبَ إلي العِراق الذي أبعَدَته حُكومَته (صدام حسين) إلي فرنسا، وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، تَبْدَأ الحُزمَة الثانية مِن العُقوبات الأمريكيّة علي إيران في التَّاريخ نَفسِه.. إنّها مُصادَفةٌ تَنطَوي علي الكَثيرِ مِن المَعاني.

إبعادُ الإمام الخميني أدَّي إلي عَودَتِه مُنتَصِرًا إلي طِهران وهُروب الشاه، الذي لم يَجِد حتّي المَلجأ في أمريكا التي خَدَمها لعُقود، وفَرض العُقوبات مساء الاحد وفي التَّاريخ نَفسِه يَعنِي دُخول أمريكا وحُلفائِها في نَفَقٍ مُظلمٍ قد يَخرُجون مِنه مُثَخَّني الجِراح، فاشِلين، مُنكَسِرين، ومعهم إسرائيل وحُلفاؤها العَرب، القُدامي والجُدد، الذين فَرَشوا، وسيَفرِشون السَّجّاد الأحمَر لنِتنياهو.. نَكتَفِي بهذا القَدر ونقول.. الأيّام بَيْنَنَا.ّ

راي اليوم، عبدالباري عطوان

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