الرابع من نوفمبر يوم تتجلي فيه مظاهر مقارعة الاستكبار

وكتب المدير العام لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ضياء هاشمي اليوم الأحد في مقال نشرته صحيفة «ايران» بمناسبة هذا اليوم: إنّ الرابع من نوفمبر يحمل في طياته الكثير من المعاني والمفاهيم التي استوطنت في نفوس اليافعين والشباب والكبار والرجال والنساء الايرانيين المقارعين للإستكبار.

وأضاف هاشمي بأنّ هذا اليوم يكون مَعلَماً بارزاً ومظهراً يستعرض خلاله التلاميذ عبر إطلاق مسيرات نزعتهم الي الاستقلال ومقارعة الإستكبار، حالهم حال الكبار من الرجال والنساء الذين يعلنون في هذا اليوم مكافحتهم ومقارعتهم للإستبداد.

و وصف هاشمي هذا اليوم بالنسبة لطلبة الجامعة بأنه يوم يحمل دلالة تُشهر بمقارعة ومكافحة الإستكبار الأمريكي وحكومة هذا البلد الذي لايكترث للمطالب الثورية التي طالما هتف بها الشعب الايراني بل وكان يسعي جاهداً للوقوف في طريق تحقيق هذه المطالب.

وأكّد مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء علي أنّ الرابع من نوفمبر يبيّن الطبيعة الايرانية المقارعة للإستكبار والمستوطنة في نفوس الشعب الايراني وعدم ثقة هذا الشعب بحكام وساسة الولايات المتحدة.

وأعرب هاشمي عن إعتقاده بأنّ منطق ترامب بات مُعرّضاً للتساؤل من جانب الكثير من أصحاب الرأي والساسة الاوروبيين والآسيويين والأفريقيين وحتي الأمريكيين بشكل جاد.

ورأي هاشمي توظيف واشنطن لقوتها وتهديد معارضيها بشنّ أصناف الهجمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وفرض حظر عليها فضلاً عن المواجهة العدائية لمسلمي العالم من جانب هذه الدولة وانتهاجها طريقة تهاجمية عدائية حيال المهاجرين وحيال بعض دول الجوار قد تعود بالنفع علي هذا البلد في فترة قصيرة لكنه بالتأكيد يثير الرأي العام العالمي ضدها، خاصة التيارات المطالبة بالاستقلال وبالعدالة وبالإنسانية.

وشدّد هاشمي علي أنّ منهجية ترامب بدأت تضحّي بمصالح الشعوب في العالم لخدمة مصالح أصحاب رؤوس الأموال الأمريكيين وبطريقة عنيفة وأكثر حدة، معتقداً بأنّ هذه المنهجية لم تعد مقبولة ومُرحَّب بها من جانب النخبة في العالم خاصة في ظلّ تمتع هذه النخبة في القرن ال21 بإرادة و وعي يتحديان المنهجية الامريكية واسلوب الحكم الامريكي.

ودعا هاشمي الفئة من الناس الحاظين بالوعي وأصحاب الضمائر الحيّة بعدم الصمت حيال الظلم والأحادية الأمريكية الظالمة وعدم الإنتظار لمشاهدة تضخّم التيارات النفعية المتوسعة في عالم السياسة وفي السلطة الرأسمالية التي لاتعرف حداً ولا التزاماً.

وكتب هاشمي: إنّ النزعة المقارعة للإستكبار التي تحلّي بها الشعب الايراني طيلة العقود الأخيرة باتت تتجلّي بأجمل صورها وبأكثرها وضوحاً في الرابع من نوفمبر خاصة بعد بدء الحظر الظالم الذي فرضته واشنطن علي البلاد.

وأكّد مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء علي المواجهة الراهنة بين الشعب الايراني وبين الولايات المتحدة ومنهجيتها الإستكبارية الظالمة النفعية التي تواصل المُضيّ في تيار يتبنّاها ترامب في حكمه.

انتهي** ع ج** 1837

