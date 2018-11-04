مليون و 650 الف من زوار الاربعين يعودون الي الوطن

واضاف نفيسي اليوم الاحد لمراسل ارنا ان الحركة سلسلة في المنافذ الثلاثه (مهران وجذابة وشلمجة) ويتوقع ان يدخلها اليوم حوالي 30 الف زائر.

وبين نفيسي انه خلال يوم 31 تشرين الاول دخل الاراضي الايرانية وعبر المنافذ الحدودية مع العراق 240 الفا و يومي 1 و2تشرين الثاني 180 الفا و 140 الفا من زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واوضح ان التقارير تشير الي دخول 60% من الزوار عبر منفذ مهران الحدودي و 27% عبر منفذ شلمجة و 13% عبر منفذ جذابة مبينا ان اسطول النقل البري علي اتم الجهوزية لنقل الزائرين الي مدنهم.

يذكر انه قام هذا العام حوالي مليوني زائر ايراني بالذهاب الي العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

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