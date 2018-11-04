لاريجاني:

ترامب اقل شأنا من ارغام ايران علي الانصياع

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني' ان الشعب الايراني اليوم وخلال مسيرات الرابع من نوفمبر سيبين لترامب انه اقل شأنا من ان يستطيع ارغام ايران علي الانصياع.

واضاف لاريجاني اليوم الاحد في بداية الجلسة العلنية للبرلمان ان يوم الرابع من نوفمبر هو يوم مقاومة الشعب الايراني امام الاستكبار العالمي وكما بين قائد الثورة يوم امس الاحداث المهمة الثلاثة ( قضية الحصانة القضائية للامريكيين في ايران خلال فترة حكم الشاه ومعارضة الامام الخميني لها وتحرك الطلاب الثوريين و تحرك طلاب المدارس) فأن هذا اليوم هو مظهر من مظاهر رفض الشعب الايراني للهيمنة الاستكبارية الامريكية.
وتابع ان الحكومة الامريكية ومنذ 80 عاما تتدخل في الشأن الايراني وهناك امثلة ومصاديق كثيرة علي ارتكابها جرائم بشعة ضد الشعب الايراني .
وبين لاريجاني ان الشعب الايراني اقوي من ان يستطيع ترامب ارغامه علي الركوع والانصياع فكما قضي علي صدام و علي ارهابيي داعش فستكون نهاية حكام البيت الابيض الندم والهزيمة مؤكدا علي ان الشعوب سئمت الهيمنة الامريكية وهي تسعي للخلاص منها.
وافادت ارنا ان هيئة الرئاسة اعلنت انتهاء اعمال جلسة اليوم عند الساعة العاشرة صباحا وذلك ليتسني لاعضاء البرلمان المشاركة الي جانب الشعب الايراني في مسيرات الرابع من نوفمبر ( يوم مقارعة الاستكبار) .
يتبع.... م م** 1837



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ترامب اقل شأنا من ارغام ايران علي الانصياع

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