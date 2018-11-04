جرس مقارعة الاستكبار يدق في مدارس ايران

وحضر وزير التربية و التعليم 'محمد بطحائي' في ثانوية الشهيد ناصر عبدالي للبنين بطهران للمشاركة في مراسم مقارعة الاستكبار حيث رفع التلامذة شعارات منددة بالاستكبار .

من جانبه اعلن مديرعام دائرة التربية و التعليم في طهران 'عباس علي باقري' انه دق جرس مقارعة الاستكبار في ثانوية عبدالي ممثلا عن 14 مليون تلميذ في ايران.

وفيما وصف الغطرسة و العنجهية من الصفات الشيطانية اكد ان السعودية باعتبارها دولة جارة لنا تعقد صفقات كبيرة مع امريكا فيما ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يصفها بالبقرة الحلوب .

و شدد بالقول انه لا يمكن التوافق مع امريكا بسبب نهجها الاستكباري و خاطب التلاميذ قائلا انكم تبلورون روح مقارعة الاستكبار و انكم مبعث فخر لنا.

انتهي**1110** 1837

