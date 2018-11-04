جرس مقارعة الاستكبار يدق في مدارس ايران

طهران/4تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بالتزامن مع يوم 13 ابان ( 4 نوفمبر ) يوم مقارعة الاستكبار العالمي دق صباح اليوم الاحد جرس مقارعة الاستكبار في جميع مدارس ايران.

وحضر وزير التربية و التعليم 'محمد بطحائي' في ثانوية الشهيد ناصر عبدالي للبنين بطهران للمشاركة في مراسم مقارعة الاستكبار حيث رفع التلامذة شعارات منددة بالاستكبار .
من جانبه اعلن مديرعام دائرة التربية و التعليم في طهران 'عباس علي باقري' انه دق جرس مقارعة الاستكبار في ثانوية عبدالي ممثلا عن 14 مليون تلميذ في ايران.
وفيما وصف الغطرسة و العنجهية من الصفات الشيطانية اكد ان السعودية باعتبارها دولة جارة لنا تعقد صفقات كبيرة مع امريكا فيما ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يصفها بالبقرة الحلوب .
و شدد بالقول انه لا يمكن التوافق مع امريكا بسبب نهجها الاستكباري و خاطب التلاميذ قائلا انكم تبلورون روح مقارعة الاستكبار و انكم مبعث فخر لنا.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

سياسي

جرس المدارس

مقارعة الاستكبار

13 ابان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جرس مقارعة الاستكبار يدق في مدارس ايران

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

برعاية وزير الدفاع؛

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

أحدث الأخبار

ألمانيا تؤكّد مرة اُخري علي دعمها للإتفاق النووي

ألمانيا تؤكّد مرة اُخري علي دعمها للإتفاق النووي

الرابع من نوفمبر يوم تتجلي فيه مظاهر مقارعة الاستكبار

مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء:

الرابع من نوفمبر يوم تتجلي فيه مظاهر مقارعة الاستكبار

مليون و 650 الف من زوار الاربعين يعودون الي الوطن

مليون و 650 الف من زوار الاربعين يعودون الي الوطن

زوار يذهبون لزياره مرقد الامام الرضا (ع) مشيا علي الاقدام

زوار يذهبون لزياره مرقد الامام الرضا (ع) مشيا علي الاقدام

ترامب اقل شأنا من ارغام ايران علي الانصياع

لاريجاني:

ترامب اقل شأنا من ارغام ايران علي الانصياع

موضوعات مرتبط