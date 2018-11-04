بدء مسیرات یوم مقارعة الاستكبار العالمی فی مختلف المدن الإیرانیّة

و بدأت مسیرات التلامیذ وطلاب الجامعات فی عموم المحافظات الایرانیة، بتردید شعارات 'الموت لامیركا' و 'الموت لاسرائیل'، تعبیرا عن الامتعاض ازاء السیاسات الامیركیة المناوئة لایران منذ انتصار الثورة الاسلامیة عام 1979 وحتي الآن.

وسیلقی القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة، اللواء محمد علی جعفری كلمة فی المراسم امام وكر التجسس الامریكی.

وتتجلي فی مراسم یوم مقارعة الاستكبار العالمی فی طهران وكافة مدن البلاد، شعارات تؤكد علي ثبات وصمود الشعب الإیرانی وقدرته علي مواجهة الصعاب وعدم الركون للذلة والمهانة، والتأكید علي الاستقلال والحریة والجمهوریة الإسلامیة .

و یغطی هذه المراسم أكثر من أربعة آلاف مراسل ومصور. فی طهران، قام 120 من المراسلین والمصورین الأجانب وأكثر من 600 مصور ومراسل بتغطیة هذه الملحمة التاریخیة.

وبعد انتهاء المسیرة، سیقرأ البیان الختامی للمراسم تحت عنوان المواقف الأخیرة للشعب الإیرانی العظیم.

انتهي** 2344

