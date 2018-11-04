خلال اجتماع مغلق للبرلمان:

لاريجاني يقدم تقريرا للاعضاء عن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للسلطات الثلاث

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشوري الاسلامي 'بهروز نعمتي': ان رئيس البرلمان علي لاريجاني قدم صباح اليوم الاحد وخلال اجتماع مغلق لاعضاء البرلمان تقريرا عن احدث الاجراءات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية الاقتصادية العليا للسلطات الثلاث .

واضاف نعمتي ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي بين للاعضاء الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

سياسي

السلطات الثلاث

مجلس الشورى الاسلامي

لاريجاني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني يقدم تقريرا للاعضاء عن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للسلطات الثلاث

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

برعاية وزير الدفاع؛

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

أحدث الأخبار

ألمانيا تؤكّد مرة اُخري علي دعمها للإتفاق النووي

ألمانيا تؤكّد مرة اُخري علي دعمها للإتفاق النووي

الرابع من نوفمبر يوم تتجلي فيه مظاهر مقارعة الاستكبار

مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء:

الرابع من نوفمبر يوم تتجلي فيه مظاهر مقارعة الاستكبار

مليون و 650 الف من زوار الاربعين يعودون الي الوطن

مليون و 650 الف من زوار الاربعين يعودون الي الوطن

زوار يذهبون لزياره مرقد الامام الرضا (ع) مشيا علي الاقدام

زوار يذهبون لزياره مرقد الامام الرضا (ع) مشيا علي الاقدام

ترامب اقل شأنا من ارغام ايران علي الانصياع

لاريجاني:

ترامب اقل شأنا من ارغام ايران علي الانصياع

موضوعات مرتبط