لاريجاني يقدم تقريرا للاعضاء عن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للسلطات الثلاث

طهران/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشوري الاسلامي 'بهروز نعمتي': ان رئيس البرلمان علي لاريجاني قدم صباح اليوم الاحد وخلال اجتماع مغلق لاعضاء البرلمان تقريرا عن احدث الاجراءات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية الاقتصادية العليا للسلطات الثلاث .
واضاف نعمتي ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي بين للاعضاء الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد. انتهي**م م** 1837
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