ولی العهد السعودی كان قلقا من كشف اسرار آل سعود من قبل خاشقجی

وأضافت 'مدیا بنیامین'، فی مقابلة أجرتها معه وكالة إرنا حول الأبعاد الأخیرة لمقتل الصحفی السعودی، أنه من المحتمل أن یكون للمعلومات التی یحملها خاشقجی من داخل العائلة المالكة والعلاقات التی كان یتمتع بها مع بعض الأمراء، الدافع وراء قتله. بالتأكید كان علي حیطة ببعض الأمور والتی لم یكن یریدون افشائها.

وتابعت: من القضایا المهمة والمزعجة الأخري للنظام السعودی، أن خاشقجی كان یكتب فی صحیفة واشنطن بوست، التی كانت فی الواقع منبرا مهما منح له. استخدم هذه المنصة لتوجیه النقد الي ولی العهد السعودی.

و رداً علي سؤال حول ما إذا كان مصدر معلومات صحیفة غاردین حول دور النظام السعودی وشخص بن سلمان فی تأسیس شبكة 'ایران اینترنشنال' التلفزیون الإیرانی الدولی یمكن أن یكون خاشقجی، قالت: من الواضح أن مقالاته فی صحیفة واشنطن بوست، قد ازعجت قادة السعودیة .

وفی إشارة إلي حملة واسعة النطاق من الدعایة السعودیة لترویج سیاسات بن سلمان فی الولایات المتحدة، قالت: إن قتل خاشقجی افضي الي الحاق الضرر بالاستثمار المالی والإعلانی للسعودیة فی واشنطن. حتي الآن، أنهت أربع شركات أمریكیة تعمل فی مجال الاستشارات والإعلان لصالح المملكة العربیة السعودیة عقودها مع الریاض.

وردا علي سؤال حول الدافع وراء الإعلان عن الدعم المفتوح من رئیس الوزراء الصهیونی للریاض، قالت بنجامین، أن بن سلمان یلعب دورا رئیسیا فی خطط ترامب ونتنیاهو فی الشرق الأوسط. وقد أقام علاقات وثیقة مع رئیس الولایات المتحدة وجیرد كوشنر، صهر ترامب، ومن المقرر ان یكون أحد أسس تنفیذ ' صفقة القرن' حول مستقبل الفلسطینیین والإسرائیلیین.

وأضافت أن من المفترض أن یُجبر بن سلمان الفلسطینیین علي قبول هذه الصفقة. كما اتفق مع نتنیاهو علي ممارسة الضغط علي إیران ، ولذلك فإن دوره مهم للغایة.

جمال خاشقجی دخل فی الثانی من تشرین الأول/ اكتوبر الی القنصلیة السعودیة فی اسطنبول لتسجیل زواجه لكنه لم یخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودیة بمقتله.

السلطات السعودیة أكدت رسمیا 'وفاة' خاشقجی جراء 'شجار واشتباك بالأیدی' وقع داخل قنصلیتها العامة فی اسطنبول، وأعلنت توقیف 18 شخصا علی ذمة التحقیق فیما غیرت الروایة بعدها وقالت علی لسان وزیر خارجیتها عادل الجبیر إن خاشقجی قُتل فی ”عملیة سارت علی نحو خاطئ“ مما یتناقض مع ماقیل اولا.

انتهی** 2344

