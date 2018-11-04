ترامب مهزوم أمام الشعب الإيراني

وقال 'أبو الفضل حسن بيجي روز' في حديث لوكالة إرنا الاحد إن كلمة ترامب التي مفادها أن 'بين الحكومة والشعب الإيراني فجوة وواشنطن تسعي لاضعاف الحكومة الإيرانية ولكنها تحب الشعب'، ما هي الا مزاعم شيطانية.

وافاد مندوب مدينة دامغان (التابعة لمحافظة سمنان) أن الأمريكيين يحاولون دومًا اثارة واستفزاز الشعب الإيراني وخلق مشاكل للجمهورية الإسلامية.

وأشار حسن بيجي إلي حقيقة أن الأمريكيين فرضوا اقساما متنوعة من الحظر علي إيران علي مدي الأربعين سنة الماضية، قائلا إن الشعب الإيراني قد وقف دائما بوجه الأمريكيين، كما أن شعار 'الموت لأمريكا' لم يكد يفارق ألسن الشعب.

وأضاف عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي أن الأميركيين كانوا يأملون في وصول تصدير النفط الإيراني إلي الصفر بحلول 4 نوفمبر(تشرين الثاني) حيث قاموا باستخدام أنواع الاجراءات بما في ذلك السفر إلي دول مختلفة وإجراء اتصلات هاتفية وتوجيه التهديد أو الترغيب للدول والمنظمات، لكننا نري اليوم أنهم لم يحققوا أي من أهدافهم.

وفي معرض إشارته إلي هزيمة واشنطن في جميع المجالات أمام إيران وتمكن طهران من بيع نفطها أوضح حسن بيجي أنه سيكون تاريخ 4 نوفمبر من هذا العام مختلفًا عن كل السنين وسيعلن الشعب الإيراني عن كراهيته تجاه الشيطان الأكبر.

وصرح مندوب مدينة دامغان الإيرانية أنه ليس أمام الولايات المتحدة من خيار سوي الانصياع للأمة الإسلامية الإيرانية.

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