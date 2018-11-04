علي العالم أن يركع لتركع إيران!

هذه الحقيقة تبدت وبشكل واضح علي خلفية الموقف الاحادي الجانب والاستعلائي للادارة الامريكية ، الرامي الي فرض حظر ظالم علي ايران ، ترفضه الامم المتحدة ، والاتحاد الاوروبي و روسيا والصين واقرب حلفاء امريكا التقليديين في جميع انحاء العالم.

لم يساير امريكا في انتهاكها للقانون الدولي ، بالخروج من الاتفاق النووي مع ايران وفرض الحظر الاحادي الجانب عليها ، اي بلد في العالم ، وهو ما جعل هذ الحظر يترنح قبل ان يبدأ ، فبعد لغة التهديد التي خاطبت بها ادارة ترامب الدول التي ستواصل شراء النفط الايراني بعد 4 تشرين الثاني نوفمبر ، تراجعت هذه الادارة واستثنت الدول التي كانت ومازالت تستورد النفط الايراني ، تحت ذريعة ان هذا الاستثناءات مؤقتة.

من المعروف ان الاقتصاد الامريكي لا يتجاوز الاربعين بالمائة من اقتصاد العالم ، وهذه النسبة ، رغم تأثيرها الذي لاينكر الا انها ، لن تستطيع ان تشل نسبة الستين بالمائة من اقتصاد العالم ، لاسيما لو كانت هناك ارادة سياسية وراء هذه النسبة ، ترفض سياسة الاستفراد الامريكي بالقرار الدولي.

ليس هناك من ينكر ان الاقتصاد الايراني سيتأثر سلبا بالعقوبات الامريكية علي قطاعي الطاقة والمال ، ولكن هذا التاثير لن يكون كما يتمني الثلاثي ترامب بولتون بومبيو ، فايران ستستمر ، وفقا لاغلب خبراء الاقتصاد ، ببيع نحو مليون او مليون ومئتين وخمسين الف برميل ، اي نصف ما كانت تصدره سابقا ، من دون ان تتأثر حجم عائداتها كثيرا بسبب ارتفاع اسعار النفط الي الضعف.

ان مواصلة الصين والهند واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية ودول اخري شراء النفط الايراني ،حتي بكميات اقل ، بالاضافة الي تفعيل الالية المالية بين ايران والاتحاد الاوروبي ، والتجربة الضخمة التي راكمتها ايران خلال العقود الاربعة الماضية في ظل الحظر الامريكي والاوروبي والعالمي ، ستجعل نتائج الحظر الامريكي ، ترتد سلبا علي ترامب شخصيا ، وتقضي علي كل أمل له بالبقاء في البيت الابيض ، بعد انتهاء ولايته هذه.

ان صفة التخبط التي تعتبر العنوان الابرز للسياسة الامريكية علي الصعيدين الداخلي والخارجي ، في ظل رئاسة ترامب ، ستلازم ايضا سياسة الحظر ضد ايران ، كما لازمت كل سياسات هذه الادارة بدءا بالقضية الفلسطينية ، ومرورا بالهجرة وعلاقاتها مع الناتو والاتحاد الاوروبي والصين و روسيا ، وانتهاء بظاهرة العنف التي تضرب المجتمع الامريكي جراء خطاب الكراهية لترامب ضد الملونيين والاقليات العرقية والدينية.

لا نبالغ ان قلنا ، ان من المستحيل ان تنجح أمريكا في تنفيذ رغبة ترامب بتصفير النفط الايراني ، فهذه الرغبة تعني تركيع العالم للوصول الي تركيع إيران ، وهي رغبة صبيانية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني.

*شفقنا

انتهي**س.ر

