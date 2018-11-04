العتبة العباسية المقدسة: تعلن أعداد زائري ألاربعينية وفقاً لمنظومة العد الالكتروني

بغداد/4 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أصدرت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدّسة بيانا رسميا بينت فيه أعداد زائري أربعين الإمام الحسين(عليه السلام) وفقا لمنظومة العد الإلكتروني من مداخل كربلاء المقدسة.

وذكر بيان للعتبة المقدسة، ان'مدينة كربلاء المقدسة وكعادتها منذ أكثر من 13 قرناً، تشرّفت بضيوف وزوّار سيّد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس(عليهما السلام) في الزيارة الأربعينيّة المباركة لهذه السنة 1440هـ، وكان لخَدَمَة العتبات المقدّسة شرفٌ عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوّعة للزائرين الكرام'.
واضاف 'وشملت هذه الخدمات العديد من الفعّاليات، ومنها خدمةُ توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العدّ الإلكترونيّ للقادمين علي مداخل مدينة كربلاء المقدّسة الرئيسيّة، من قِبل شعبة الاتّصالات في العتبة العبّاسية المقدّسة وللعام الثالث علي التوالي، والتوثيق التحليلي الإحصائيّ لباقي الأعداد من زائرين وخدمات في مدينة كربلاء المقدّسة من قِبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائيّة'.
واشار البيان الي ان 'عدد الزائرين المسجل وفق المنظومة العد الإلكتروني وعلي خمسة مداخل رئيسية هي: (بغداد - كربلاء) (بابل - كربلاء) (النجف - كربلاء) (الحسينيّة - كربلاء) (الحر- كربلاء) بلغ (15.322.949) خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة واثنين وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعين زائراً، وللمدّة من يوم (7 صفر) الي الساعة (12:00 ليلاً) من يوم (20 صفر) لعام 1440هـ،'.
ولفت الي ان 'العدد لعام 1439هـ هو: (13.874.818) ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر زائراً، وفي عام 1438هـ هو: (11.210.367) أحد عشر مليوناً ومائتان وعشرة آلاف وثلاثمائة وسبع وستّون زائرا'.
انتهي** ع ص**س.ر



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العتبة العباسية المقدسة: تعلن أعداد زائري ألاربعينية وفقاً لمنظومة العد الالكتروني

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العتبة العباسية المقدسة: تعلن أعداد زائري ألاربعينية وفقاً لمنظومة العد الالكتروني

العتبة العباسية المقدسة: تعلن أعداد زائري ألاربعينية وفقاً لمنظومة العد الالكتروني

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