رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

طهران/ 4 تشرین الثانی/ نوفمبر- تساءل رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة برئاسة الجمهوریة حسام الدین اشنا فی تغریدة له حول مقتل الصحفی السعودی 'جمال خاشقجی' عن علاقة ذلك مع ما كشفت عنه صحیفة 'الغاردیان' بشأن المصدر المالی لاحدي شبكات التلفزة الفارسیة المناوئة.

واشار آشنا فی تغریدته الي التصریحات الاخیرة للسناتور الامیركی لیندسی غراهام والذی كان قبل مقتل خاشقجی من داعمی الحكومة السعودیة قائلا 'هل قرأ غراهام ماورد فی التحقیقات التی اجراها السعودیون مع جمال خاشقجی؟'
وحول ما كشفت عنه صحیفة الغاردیان بشأن المصدر المالی لقناة 'ایران انترناشینال' قال آشنا: هل استندت الغاردیان الي جمال خاشقجی فیما كشفت عنه؟ وهل خاشقجی قتل لانه كشف للغاردیان عن المصدر المالی لایران انترناشینال؟ .
وكانت الغاردیان قد قالت فی تقریر نشر فی الیوم الذی قتل فیه خاشقجی ان السعودیة هی التی خصصت میزانیة 250 ملیون دولار لهذه القناة التلفزیونیة .
وقال آشنا فی تغریدة اخري 'ان سعود القحطانی الذی یشیر تقریر رویترز انه هو الذی حقق مع خاشقجی وامر بقتله ، هو عراب ایران انترناشینال وفقا للغاردیان'.
وكتبت الغاردیان فی تقریر ثان نشرته الاسبوع الماضی ان القحطانی هو مندوب مطلق الصلاحیات لولی العهد السعودی 'محمد بن سلمان' الضالع فی تخصیص المیزانیة لهذه القناة.
وفی هذا المجال قال السفیر الایرانی فی بریطانیا 'حمید بعیدی نجاد' فی تغریدة له الیوم السبت ان 'تزامن اعلان الغاردیان عن ان السعودیة هی الجهة التی تمول قناة ایران انترناشینال استنادا الي مصدر سعودی مطلع ، مع مقتل خاشقجی، یعزز هذا السیناریو بان خاشقجی هو الذی كشف هذه المعلومة للغادریان'.
واوضح ان ما كشفت عنه الغاردیان حول خاشقجی فی هذا الملف كان مسؤولیة اخلاقیة ومهنیة ومطلب عالمی.
انتهي**س.ر



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