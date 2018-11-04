ظريف يعود الي طهران

وبدأت أعمال الدورة الثامنة عشرة لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة دي-8 اليوم السبت في انطاليا بتركيا.

وتضم مجموعة دي-8 في عضوتها كلا من ايران واندونيسيا وبنغلادش وباكستان وتركيا وماليزيا ومصر ونيجيريا.

وقال ظريف في كلمة القاها في الاجتماع ان مجموعة D-8 تدريجيا منصة قيمة لتعزيز التعاون الاقتصادي الفعال بين أعضائها، ولديها القدرة علي تعزيز موقف الدول الأعضاء فيها في الاقتصاد العالمي، وتنويع اقتصادات أعضائها، و خلق فرص جديدة في مجال العلاقات التجارية، وتعزيز الشراكات في عملية صنع القرار الدولي ، وتحسين مستوي معيشة مواطني الدول الأعضاء.

وشدد ظريف علي أن الإجراءات التجارية الأحادية، والتدابير الانتقامية والعقوبات الاقتصادية يمكن أن تخل بالاقتصاد العالمي وتقوض التعاون المتعدد الأطراف علي نطاق واسع في وقت تكون هناك حاجة ملحة لهذا التعاون.

انتهي**س.ر

