الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران

بغداد/ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، السبت، بياناً بشأن الحظر الأميركي ضد ايران، مؤكدة أن الجزء الثاني من البيان الصادر عن السفارة الاميركية في بغداد بخصوص نفاذ الحظر يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية في بيان إن الخارجية 'تابعت البيان الصادر عن السفارة الاميركية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الايرانية'.
وأضاف أن 'الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي'، مؤكدا أن 'العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة'.
ولفت الي أن 'العراق يتطلع الي أن تقوم السفارة بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها'.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

العقوبات

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران

معظم المشاهدات

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

ظریف یدعو دول `دی8` إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظریف یدعو دول 'دی8' إلي مواجهة الإجراءات الأحادیة ضد إیران

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

ظريف تحدث مع موغريني وثلاثة وزراء أوروبيين

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

قائد الثورة : امیركا هزمت كرارا فی مواجهة ایران

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

برعاية وزير الدفاع؛

تدشين خط إنتاج أول مقاتلة ايرانية نفاثة في إصفهان

أحدث الأخبار

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و`ایران انترناشینال`؟

رئیس مركز الدراسات الاستراتیجیة فی رئاسة الجمهوریة

ماهی العلاقة بین مقتل خاشقجی و'ایران انترناشینال'؟

ظريف يعود الي طهران

بعدما شارك في اجتماع دي 8

ظريف يعود الي طهران

الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران

الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران

الادارة الاميركية تعتمد نهجا يناقض المسارات الدبلوماسية

رئيس لجنة الامن القومي النيابية :

الادارة الاميركية تعتمد نهجا يناقض المسارات الدبلوماسية

حجم التبادل التجاري بين إيران وبولندا شهد زيادة نحو 20%

حجم التبادل التجاري بين إيران وبولندا شهد زيادة نحو 20%

موضوعات مرتبط