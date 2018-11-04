الخارجية العراقية تصدر بياناً بشأن العقوبات الأمريكية ضد ايران

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية في بيان إن الخارجية 'تابعت البيان الصادر عن السفارة الاميركية في بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية الإسلامية الايرانية'.

وأضاف أن 'الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي'، مؤكدا أن 'العراق يرفض التدخل في القضايا العراقية الداخلية، ولاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات الأمنية العراقية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة'.

ولفت الي أن 'العراق يتطلع الي أن تقوم السفارة بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة المضيفة لها'.

انتهي**س.ر

