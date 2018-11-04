الادارة الاميركية تعتمد نهجا يناقض المسارات الدبلوماسية

وحول امكان الحوار مع اميركا في المستقبل قال حشمت الله فلاحت بيشه اليوم السبت في جمع المراسلين المحليين والاجانب'ان الحوار بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واميركا ليس محظورا ففي مايتعلق بالاتفاق النووي تمت الموافقة علي دخول وزير الخارجية الايرانية في حوار مع الجانب الاميركي'.

وقال ان ايران بلغت مرحلة من النضج بحيث لاتري حظرا في اجراء حوار حتي مع الدول التي تعتمد سياسة عدائية تجاهها ولكن فيما يتعلق بالادارة الاميركية الحالية وفي الظروف الراهنة اعتقد ان ذلك غير ممكن.

واوضح ان 'اميركا ليست ترامب' رغم ان هناك من يعارض وبشدة هذا القول 'لكنني اعتقد انه لابد الانغلق باب الحوار مع واشنطن فالحوار قد يكون في مجالات مختلفة بما فيها الامنية والاستخبارية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية الرسمية او حتي بين النخب وان الجمهورية الاسلامية الايرانية سبق وسجلت مثل هذه الحوارات في تاريخها ولو وصلنا الي هذا الاطمئنان من ان الحوار يضمن مصالحنا فان امكانية ذلك قد تتوفر حتي مع اميركا'.

وحول اعفاء بعض الدول من العقوبات النفطية علي ايران قال رئيس لجنة الامن القومي النيابية ان الادارة الاميركية تفهمت انه لايمكنها تصفير مبيعات النفط الايراني كما ان ترامب كان قلقا من الاجواء النفسية التي يثيرها قرار وقف صادرات النفط الايراني.

وشدد بالقول 'نحن سبق وجربنا العقوبات وان الايرانيين قادرون وفي اسوء الظروف علي تصدير النفط' مضيفا ' لكننا فكرنا ايضا بالابعاد الاخري للاقتصاد حيث عملنا علي تعزيز صادراتنا غيرالنفطية لتتجاوز صادراتنا النفطية'.

واشار فلاحت بيشه الي مبادرة اوروبا للعلاقات المالية مع ايران وقال 'ربما يتأخر تنفيذ المبادرة حتي بداية العام الميلادي القادم . نحن نعول علي مساعدات اوروبا لكن هذا لايعني اننا لو لم نتلق تلك المساعدات سنعاني من مشاكل جادة'.

واوضح 'نحن عملنا علي بلورة تعاوننا مع الاوربيين وما نتوقعه منهم هو التعاون المتبادل'.

وحول FATF وعما اذا كانت ايران توافق علي الالتحاق بها قال 'بكل الاحوال فان ايران ستتعاون بالشكل المطلوب مع FATF ، فالمجلس صادق علي اللوائح الخاصة بهذا الموضوع وان القرار بات بيد مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانه الدستور .

وحول التزام ايران بالاتفاق النووي قال ان ايران وكما اعلنت سابقا ستبقي ملتزمة بهذا الاتفاق طالما يضمن مصالحها الوطنية والا ستنسحب منه ولكن نحن نعتقد ان الامكانات لازالت متوفرة لدفع سياسات البلاد خاصة الاقتصادية منها الي الامام .

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الاوروبي قال فلاحت بيشه ان العلاقات بين ايران واوروبا لم تكن جيدة الي هذا الحد فان الاوروبيين يدركون جيدا انه لولا ايران لكانت داعش قد وصلت الي حدودهم كما ان ايران قدمت حتي الان الفين و600 شهيد لمواجهة ظاهرة التهريب وكل ذلك ساهم في تقريب العلاقات اكثر فاكثر.

واوضح 'نحن وفي الاجتماع الذي عقد مع 28 سفيرا اوروبيا في المجلس اصبحنا مطمئنين من عزم الاوروبيين السياسي لكن ما لم نطمئن منه بعد هو عزمهم الاقتصادي والعملي وهل انهم سيكونون الي جانب ايران في ظروف الحظر'.

وشدد بالقول 'نحن نرحب بموافق بريطانيا وفرنسا والمانيا والسيدة موغريني والذين حاولوا بشكل ما مواجهة الاعيب الحظر الاميركي من جهة واعلان الوقوف الي جانب ايران من جهة اخري'.

واشار الي موضوع السويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) وقال 'نحن ندعو الاوربيين الي استخدام الالية المالية التي تمكنا من تحقيق اهدافنا الاقتصادية والسياسية ولازلنا ننتظر نتيجة المباحثات مع الاوربيين بشأن السويفت.'

وحول برامج ايران للانسحاب من سوريا بعد استبباب الامن والاستقرار فيها وانتهاء الحرب قال فلاحت بيشة 'ان تواجد ايران في سوريا يأتي بناء علي طلب الحكومة السورية وان ايران قدمت المساعدات الاستشارية المهمة للحكومة السورية وفي كل الاحوال متي مارأت الحكومة السورية فنحن لن نبقي في سوريا'.

انتهي**س.ر

