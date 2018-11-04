حجم التبادل التجاري بين إيران وبولندا شهد زيادة نحو 20%

طهران/3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن رئيس مكتب طهران لوكالة الإستثمارات البولندية 'لاروسلاف كاجينسكي' ان التبادل التجاري مع إيران شهد زيادة بلغت 20% من حيث القيمة خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الميلادي الجاري قائلا ان النفط ومشتقاته الي جانب المنتجات الغذائية تشكل 40-50 بالمئة من الصادرات الإيرانية الي بولندا.

وأضاف كاجينسكي مساء اليوم السبت، في مؤتمر صحفي للوفد التجاري وممثلي وزارة توفير فرص الأعمال والتقنيات في بولندا، ان قيمة التبادل التجاري بين إيران وبولندا ارتفعت من 80 مليون دولار في العام 2015 لتصل إلي 230 مليون دولار في الوقت الحالي.
وأكد كاجينسكي ان بولندا تهدف الي تنشيط تسويق منتجاتها في إيران وذلك لإرساء علاقات إقتصادية طويلة الأمد معها ولهذا فانها لا تكترث بالقضايا السياسية .
من جانبه أكد مدير تنمية قسم إيران بوكالة الإستثمارات في بولندا 'علي مهابادي بور' في تصريح لمراسل إرنا، انه تم تشكيل غرفة مشتركة بين إيران وبولندا في هذا البلد بعد إبرام الإتفاق النووي.
وأعلن مهابادي عن إقامة إجتماع للجنة التجارية المشتركة بين إيران وبولندا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
إنتهي**أ م د**س.ر



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الإتفاق النووي

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حجم التبادل التجاري بين إيران وبولندا شهد زيادة نحو 20%

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