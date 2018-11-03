مساعد رئيس الجمهورية :

تصدير ماقيمته 107 مليون دولار للصناعات اليدوية خلال العام الحالي

طهران / 3 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا- قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران 'علي اصغر مونسان' ان قيمة صادرات الصناعات اليدوية الايرانية منذ بداية العام (الايراني) الحالي (في 21 مارس 2018) حتي الان بلغت 107 مليون دولار.

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت، تطلع مونسان الي زيادة صادرات الصناعات اليدوية بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
واذ اكد ان تحقيق الزيادة في مجال صادرات المنتجات اليدوية يشير الي تنامي عدد السياح في البلاد، اشار مساعد رئيس الجمهورية الي ان 5 ملايين سائح زاروا ايران خلال العام الماضي؛ مضيفا ان عدد هؤلاء السياح منذ بداية العام الحالي حتي الان بلغ 3 ملايين سائح.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية علي تطوير السياحة القروية؛ داعيا في ذات السياق الي تعزيز البني التحتية وبما في ذلك انشاء مجمعات سياحية وتوفير الاقسام الخدمية داخل القري.
ولفت الي ان تحقيق هذه الخطوات يسهم في توفير فرص العمل وضمان التنمية المستدامة في البلاد.
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اقتصاد

107 مليون دولار

الصناعات اليدوية

السياحة القروية

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تصدير ماقيمته 107 مليون دولار للصناعات اليدوية خلال العام الحالي

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