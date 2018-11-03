تحقيق أهداف الدفاع المدني يتطلب النهوض بمستوي الوعي العام

وأضاف ذو الفقاري اليوم السبت خلال مناورة منظمة الدفاع المدني في مواجهة التهديدات المحتملة التي أقيمت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، ان موضوع الدفاع المدني ونظرا لحجم وتعقيد التهديدات وأساليبها المنوعة، يشكل ضرورة ماسة وموضوعا جادا في البلاد.

وفيما أشار الي ان تهديدات الأعداء باتت تتغير يوما بعد يوم، أضاف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، انه عشية الإعلان عن المرحلة الثانية للإجراءات الأميركية في فرض الحظر علي إيران، أخذ العدو يتشبث بأية ذريعة لتصعيد التهديدات ولهذا فانه من الضروري التحلي بالوعي واتخاذ أساليب علمية وشاملة في سبيل التصدي لأي نوع من نفوذ الأعداء.

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