أوغلو: تركيا تستعد للتجارة مع ايران وثلاثة دول اخري باستخدام العملات الوطنية

أنطاليا /3تشرين الثاني/نوفمبر- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت أن تركيا تستعد للتجارة مع ايران والصين وروسيا وأوكرانيا، باستخدام العملات الوطنية.

وعلي هامش الاجتماع الـ 18 لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (تضم تركيا، وباكستان، وماليزيا، وإيران، وإندونيسيا، ومصر، ونيجيريا، وبنغلادش) في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا اكد مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت علي اهمية استخدام هذه المجموعة استخدام العملات المحلية في التجارة بينها، للرد علي استخدام دول أسعار الصرف بدوافع سياسية في المرحلة الراهنة.
وقال الوزير التركي: 'نعيش اليوم مرحلة تستخدم فيها بعض الدول أسعار الصرف بدوافع سياسية، وتشهد حروبا تجارية، ويمكننا أن نعطي أفضل رد علي هذا الأمر عبر استخدام عملاتنا المحلية والوطنية في التجارة بيننا'.
وشدد أوغلو علي ضرورة بذل الجهود من أجل إحياء 'مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية' (D-8) خلال المرحلة القادمة، لتكون مناسبة لمتطلبات العصر، وترد بشكل أسرع علي التطورات الدولية.
وأشار إلي أن تركيا تستعد للتجارة مع دول أخري مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا، باستخدام العملات الوطنية، وتواصل المباحثات في هذا الإطار مع العديد من الدول.
وتابع: 'هناك إمكانية لتحقيق هذا الأمر داخل مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، ونقترح في هذا الصدد تأسيس غرفة مقاصة'.
انتهي**2018**س.ر



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أوغلو: تركيا تستعد للتجارة مع ايران وثلاثة دول اخري باستخدام العملات الوطنية

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