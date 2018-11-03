الشيخ قاسم: الحكومة لا تكتمل إلّا بتمثيل السنة المستقلين

بيروت/3 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إنه 'عند تكليف رئيس الحكومة سعد الحريري، استمع لمطالب الأفرقاء المختلفين ومنهم السنة المستقلون، الذين عبروا عن رأيهم وعن موقفهم، وراجعوا كل ما ورد في وسائل الإعلام وفي التحليلات الصحفية، وكان الكلام دائمًا أنه توجد ثلاث عقد: العقدة مع القوات اللبنانية، والعقدة الدرزية، وعقدة تمثيل السنة المستقلين'.

وخلال الكلمة التي ألقاها في ملتقي الخطاب الحسيني 'الواقع وسبيل التطوير' في مجمع المجتبي(ع) في منطقة الصفير، أضاف سماحته 'مسألة السنة المستقلين ليست مسألة جديدة، ونحن كحزب الله قررنا أن لا ندلي برأينا إعلاميًا في العقد الثلاث، وأبدينا رأينا للمعنيين بحسب المناسب واللازم وخاصة مع رئيس الحكومة، لنسهّل علي الرئيس عملية التأليف، وذكَّرناه مرات ومرات بأن مسألة تمثيل السنة المستقلين ضرورية، وكما تعملون علي حل عقدة القوات اللبنانية والتمثيل الدرزي اعملوا علي حل عقدة السنة المستقلين'، وتابع 'للأسف لم تكن هناك خطوات جدية في هذا المجال، ولم يُقارب الموضوع نهائيًا علي المستوي العملي، بينما الأشهر الخمسة ضجت بالحديث عن العقدة الأولي عقدة القوات والبلد كان في حال من الغليان ونقاشات وعروض وعروض مضادة، واتهامات واتهامات مضادة، لأن المسألة كانت في محل اهتمام وبحث وأثيرت في الإعلام، بالطريق حُلَّت المسألة الدرزية، ولكن لم يكن هناك أي مسعي لحل مشكلة السنة المستقلين'.
وأردف االشيخ قاسم 'عندما وصل الأمر إلي حل العقدتين الأولي والثانية، أراد رئيس الحكومة أن يُعلن الحكومة من دون أي معالجة لمسألة السنة المستقلين، فبرزت أنها مشكلة مستجدة ولكنها ليست كذلك، وإنما هي موجودة من خمسة أشهر لكن لم يكن هناك تحرك أساسي في هذا الموضوع'.
وشدد الشيخ قاسم علي أن 'حزب الله مع تشكيل الحكومة بأسرع وقت'، معتبرًا أن 'الحلّ بيد رئيس الحكومة، وهذا أمر يمكن معالجته مع قليل من التفهم والتواضع والمعالجة الصحيحة، وهؤلاء يمثلون شريحة واسعة من الناس وعلي القواعد التي تم اعتمادها في تمثيل من نجح في الانتخابات النيابية يحق لهم أن يُمثلوا بواحد، نحن مع تأكيد إنجاز حكومة وحدة وطنية، هذه الحكومة لا تكتمل إلّا إذا تم تمثيل السنة المستقلين علي قاعدة أن الجميع تم تمثيلهم والاتفاق معهم والبحث عن حلول مختلفة'.
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الشيخ قاسم: الحكومة لا تكتمل إلّا بتمثيل السنة المستقلين

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