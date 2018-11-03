النائب الأول لرئيس الجمهورية:الشعب الإيراني سيصمد بوجه التفرد الاميركي

وأضاف جهانغيري اليوم السبت خلال مراسم تقديم وزير الشؤون الإقتصادية والمالية الجديد 'فرهاد دج بسند'، ان أميركا باتت اليوم تعاني من الوحدة في تنفيذ سياساتها بينما تتمتع إيران بموقع سياسي أفضل، حيث اثبتت للعالم بأنها بلد جدير بالثقة لكن أميركا علي العكس دولة لايمكن الوثوق بها ولا يمكن التوصل معها الي إتفاق.

وتابع جهانغيري، ان القرار الاميركي الأخير في مجال القضية النووية، اثبت ان الادارة الاميركية تهدف الي إثارة الأجواء واستخدام المساحة الإعلامية لصالحها.

وفيما أشار الي ان ترامب كان يتابع بعض الاهداف من إنسحابه من الإتفاق النووي، أكد جهانغيري ان هدفه الأول كان شن حرب نفسية وإعلامية ضد الشعب الإيراني وتمكن من التأثير سلبا في برهة زمنية مؤقتة واستطاع ان يثير قلق ابناء الشعب الايراني لكن الشعب ومن منطلق معرفته التامة بالطرف الأميركي، انكشف له خلال فترة قصيرة من الزمن ضلوع أميركا والصهاينة والسعوديين في إثارة هذه الأجواء.

إنتهي**أ م د**س.ر

