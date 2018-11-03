النائب الأول لرئيس الجمهورية:الشعب الإيراني سيصمد بوجه التفرد الاميركي

طهران/3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية 'إسحاق جهانغيري' ان الشعب الإيراني اثبت للعالم بأنه صامد أمام التفرد الأميركي وماتطلق عليه اميركا'الحرب الإقتصادية ضد إيران' .

وأضاف جهانغيري اليوم السبت خلال مراسم تقديم وزير الشؤون الإقتصادية والمالية الجديد 'فرهاد دج بسند'، ان أميركا باتت اليوم تعاني من الوحدة في تنفيذ سياساتها بينما تتمتع إيران بموقع سياسي أفضل، حيث اثبتت للعالم بأنها بلد جدير بالثقة لكن أميركا علي العكس دولة لايمكن الوثوق بها ولا يمكن التوصل معها الي إتفاق.
وتابع جهانغيري، ان القرار الاميركي الأخير في مجال القضية النووية، اثبت ان الادارة الاميركية تهدف الي إثارة الأجواء واستخدام المساحة الإعلامية لصالحها.
وفيما أشار الي ان ترامب كان يتابع بعض الاهداف من إنسحابه من الإتفاق النووي، أكد جهانغيري ان هدفه الأول كان شن حرب نفسية وإعلامية ضد الشعب الإيراني وتمكن من التأثير سلبا في برهة زمنية مؤقتة واستطاع ان يثير قلق ابناء الشعب الايراني لكن الشعب ومن منطلق معرفته التامة بالطرف الأميركي، انكشف له خلال فترة قصيرة من الزمن ضلوع أميركا والصهاينة والسعوديين في إثارة هذه الأجواء.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

سياسي

إسحاق جهانغيري

الحظر

قتل الصحافي السعودي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

النائب الأول لرئيس الجمهورية:الشعب الإيراني سيصمد بوجه التفرد الاميركي

معظم المشاهدات

ايران تدين الهجوم الارهابي علي حافلة تقل الاقباط المصريين

ايران تدين الهجوم الارهابي علي حافلة تقل الاقباط المصريين

بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

بيان الاتحاد الاوروبي: الالية المالية الخاصة بايران حققت تطورا جيدا حتي الان

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

عشية ذكري 'اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي'

قائد الثورة يستقبل حشدا من التلامذة وطلبة الجامعات

ممثل ايران لدي الامم المتحدة: العقوبات الاميركية اربكت التجارة العالمية

ممثل ايران لدي الامم المتحدة: العقوبات الاميركية اربكت التجارة العالمية

افتتاح المعرض الدولي للكهرباء بطهران بمشاركة 70 شركة اجنبية

افتتاح المعرض الدولي للكهرباء بطهران بمشاركة 70 شركة اجنبية

أحدث الأخبار

تصدير ماقيمته 107 مليون دولار للصناعات اليدوية خلال العام الحالي

مساعد رئيس الجمهورية :

تصدير ماقيمته 107 مليون دولار للصناعات اليدوية خلال العام الحالي

ابتكار: واشنطن تهدف الي ضرب الاقتصاد وصمود الشعب الإيراني

ابتكار: واشنطن تهدف الي ضرب الاقتصاد وصمود الشعب الإيراني

نائب منظمة الدفاع المدني:إيران تتمتع بقدرات عالية للوقاية من المخاطر

نائب منظمة الدفاع المدني:إيران تتمتع بقدرات عالية للوقاية من المخاطر

تحقيق أهداف الدفاع المدني يتطلب النهوض بمستوي الوعي العام

مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية:

تحقيق أهداف الدفاع المدني يتطلب النهوض بمستوي الوعي العام

أوغلو: تركيا تستعد للتجارة مع ايران وثلاثة دول اخري باستخدام العملات الوطنية

أوغلو: تركيا تستعد للتجارة مع ايران وثلاثة دول اخري باستخدام العملات الوطنية

موضوعات مرتبط