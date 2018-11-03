حرس الثورة الاسلامیة : زوال امریكا حقیقة لا یمكن انكارها

جاء ذلك فی بیان صدر الیوم السبت عن حرس الثورة الاسلامیة بمناسبة ذكري الیوم الوطنی لمقارعة الاستكبار العالمی (4 نوفمبر).

واشار البیان الي ان مناسبة 4 نوفمبر لدي ثقافة وتاریخ الثورة الاسلامیة ونضال الشعب الایرانی المستدام ضد امریكا ونظام الهیمنة والاستكبار، یحمل فی طیاته رسالة ذات مفاهیم سامیة؛ مضیفا ان احیاء هذه المناسبة سنویا واعادة ذكراها لا سیما فی اذهان الاجیال الجدیدة والشبان الایرانیین لهو امر فی غایة الاهمیة لابقاء وعی الشعب الایرانی قائما وضمان مساره نحو التصدی لمؤامرات الشیطان الاكبر ضد البلاد.

ونوّه البیان الي ان یوم الرابع من نوفمبر الذی یتضمن 3 وقائع تاریخیة هامة فی البلاد، وبما یشمل '(واقعة) نفی سماحة الامام الراحل الي تركیا فی عام 1964، والمجزرة الوحشیة التی مارسها جلاوذة النظام البهلوی البائد خلال العام 1979 بحق التلامیذ، واقتحام وكر التجسس الامریكی من قبل طلاب الجامعات السائرین علي نهج الامام الراحل (رض) فی عام 1979'، یعدّ انموذجا لصمود الشعب الایرانی علي صعید التاریخ المعاصر فی مواجهة امریكا البغیضة والنهج الاستكباری المشؤوم.

واشار حرس الثورة الاسلامیة فی بیانه، الي عدد من الاحداث التاریخیة الحماسیة فی البلاد، ومنها اقتحام وكر التجسس الامریكی خلال العام فی 1979، والهزیمة العسكریة النكراء التی تكبدها الامریكیون فی مدینة طبس (شمال شرق البلاد)، الي جانب فضیحة اعتقال المارینز الامریكیین المعتدین فی الخلیج الفارسی علي ایدی القوات الباسلة لدي بحریة الحرس الثوری؛ مؤكدا ان كافة هذه الاحداث حملت رسائل مذلة ومهینة الي البیت الابیض.

واكد البیان ان التحدیات علي مدي العقود الاربعة الماضیة والمواجهة الستراتیجیة بین امریكا والجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تشیر الي حقائق ینبغی استخلاص العبر منها؛ فهی تجسد من جانب قوة الثورة الاسلامیة ومسیرة تعاظم قدرات الشعب الایرانی فی سیاق مكافحة الاستكبار ونظام الهیمنة، وتكشف من جانب اخر عن زوال امریكا التدریجی وانهیار سطوتها وقدراتها الزائفة والمخادعة وذلك رغم الاجواء الاعلامیة الطنانة التی تثیرها الامبراطوریة الاعلامیة الغربیة (للتمویه علي هذه الحقائق).

واكد البیان، ان اتباع توجیهات قائد الثورة الاسلامیة الي الشریحة الشبابیة (الیوم)، وتاكید سماحته علي 'التحلی بالوعی وعدم الانخداع بابتسامة العدو الزائفة'، و'الدعوة الي الصمود والمقاومة'، و'تعزیز الشعور بالمسؤولیة ازاء مسیرة التقدم فی البلاد'، بان ذلك یشكل دعامة رصینة لضمان مستقبل واعد ونجاح الشعب الایرانی وبلوغه قمم التالق فی الصعید العالمی.

ختاما، دعا البیان الصادر عن حرس الثورة الاسلامیة ابناء الشعب الایرانی جمیعا ولا سیما جیل الشباب وطلبة الجامعات والتلامیذ النبلاء والمضحین ضد الاعداء، الي المشاركة الحماسیة والواسعة فی مسیرات الیوم الوطنی لمقارعة الاستكبار العالمی (4 نومفبر 2018) واطلاق شعار 'الموت لامریكا' المصیری بصوت مدوّ وبما یجسد مدي امتعاضهم وسخطهم الكبیر من الادارة الامریكیة المجرمة والناقضة للعهود والمساندة للارهاب، والتاكید علي ان 'زوال امریكا حقیقة محتومة لایمكن انكارها وهی قائمة علي السنن الالهیة التی سیشهد بها المجتمع الانسانی فی نهایة المطاف'.

انتهي ** ح ع

