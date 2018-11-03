التعاون الإسلامي: نقل سفارة البرازيل إلي القدس غير قانوني

وفي بيان اليوم السبت، دعت المنظمة 'بولسونارو' إلي 'إعادة النظر في هذا الموقف غير القانوني'.

وأوضحت أن الإعلان انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولجميع القرارات الأممية ذات الصلة.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي البرازيل بتبني 'مواقف تدعم فرص تحقيق السلام بموجب رؤية حل الدولتين' حسبما افادت وكالة الأناضول.

وأمس الجمعة، صدر عن الجامعة العربية بيان في السياق ذاته، أبدت فيه انزعاجها إزاء تصريحات الرئيس البرازيلي المنتخب حول القدس، داعية إياه للتراجع عنها.

وأشارت إلي أن نقل السفارة البرازيلية إلي القدس، إن جري إقراره، سيعد خرقا صارخا ومؤسفا للقانون الدولي وقرارت مجلس الأمن التي تعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال، وتحذر من تغيير الوضع القائم فيها.

وأمس الأول الخميس، جدد 'بولسونارو' في تصريحات صحفية، وعده الانتخابي بنقل السفارة بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.

انتهي**2018**س.ر

