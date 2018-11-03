ضبط 400 كيلوغرام من المخدرات في ميرجاوه

زاهدان/3 نوفمبر/تشرين الثاني/إرنا – أعلن مساعد قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) العقيد 'محمد علي محمدي' عن ضبط 400 كيلوغرام من المخدرات من عصابات التهريب.

واوضح محمدي أن حرس الحدود وفور اطلاعهم علي نية المهربين بنقل كميات كبيرة من المخدرات إلي عمق البلاد تمكنوا بعد المسح الميداني الدقيق للمنطقة وتكثيف السيطره الأمنيه من افشال عملية التهريب.
وتُعتبر محافظة سيستان وبلوجستان المحافظة الاولي في العالم في مجال مكافحة المخدرات.
وتعتبر سيستان وبلوجستان احدي محافظات إيران الأحدي والثلاثين و تقع جنوبي شرق إيران علي الحدود مع باكستان وأفغانستان. عاصمتها مدينة زاهدان.
وهي ثالث أكبر محافظة في إيران وتبلغ مساحتها 181600 كلم2 وعدد سكانها 2534327 نسمة
انتهي**ح ح**س.ر



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ضبط 400 كيلوغرام من المخدرات في ميرجاوه

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