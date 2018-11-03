نائب رئيس غرفة التجارة في طهران: لانبالي بالحظر

واوضح ميرمحمد صادقي اليوم (السبت) علي هامش اليوم الثاني من المعرض الدولي الرابع عشر (ايران كانمين 2018)، اوضح أن المشاركة الفاعلة للمعنين في قطاع المناجم في أكثر من 100 جناح إنما يدل علي استمرارهم في النشاط دون الاعتناء بالحظر .

وأضاف نائب رئيس غرفة التجارة في طهران أن استمرار الإنتاج إلي جانب تسهيل اجواء العمل من شأنه ان يؤدي إلي ابطال فاعلية العقوبات.

يذكر أن الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للمناجم والصناعات المنجمية والمكائن والتجهيزات المنجمية وشق الطرق والصناعات التابعة (ايران كانمين 2018) قد افتتحت الجمعة بمشاركة 160 وحدة انتاجية ايرانية و 40 شركة اجنبية.

ويقدر الاستخراج السنوي للمناجم في البلاد نحو 400 مليون طن.

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