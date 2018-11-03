منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد متابعة تزويد الطائرات بالوقود

طهران/3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني 'رضا جعفرزادة' متابعة موضوع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود( من قبل تركيا) وذلك نظرا للعلاقات الوثيقة بين إيران وتركيا والإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال الملاحة الجوية.

وحول الإجراء الأخير الذي اتخذته إحدي الشركات التركية في الامتناع عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود قال جعفرزادة اليوم السبت انه لن يطرأ أي توقف لرحلات الطيران بين إيران وتركيا بسبب الوقود.
وفيما أشار الي ان عدد الرحلات بين إيران وتركيا، مؤشر علي العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين قال انه، وفقا للإتفاقات المبرمة بين منظمتي الطيران المدني الإيرانية والتركية، فمن المقرر ان يقوم كل بلد بتسيير 100 رحلة للبلد الاخر اسبوعيا وهم يتم فعليا ولهذا فيتوجب علي الجانبين تقديم الخدمات اللازمة للطائرات بما فيها تزويدها بالوقود.
وفي سياق متصل، أكد أمين رابطة شركات الطيران 'مقصود أسعدي ساماني' علي متابعة المشكلة وقال انه نظرا للمصالح الكثيرة المشتركة بين البلدين فمن المتوقع ان تقوم الحكومة التركية بإزالة هذه العقبات علي وجه السرعة.
علما بأن وسائل الإعلامية التركية أعلنت أمس عن إمتناع شركة تركية عن تزويد طائرات الشركات الإيرانية بالوقود مما أدي الي إلغاء رحلة واحدة .
يذكر، انه يزور تركيا سنويا 2.5 مليون سائح إيراني.
إنتهي**أ م د**س.ر



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منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد متابعة تزويد الطائرات بالوقود

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