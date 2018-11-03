الامريكيون اُرغموا علي الابتعاد عن وهم تصفير مبيعات النفط الايراني

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان اجتماع المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي الذي ترأسه الرئيس روحاني اليوم السبت، بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، ناقش تقريرا بشان مواقف الادارة الامريكية وتصريحات المسؤولين في هذا البلد فيما يخص الحظر الجائر المفروض ضد الشعب الايراني.

وافاد التقرير ان الحقائق الاقتصادية العالمية اَلزمت الامريكيين علي الابتعاد عن اوهامهم بشأن تصفير مبيعات النفط الايراني، وفي المقابل هناك بلدان مثل الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي التي صرحت بمواقفها المتعارضة مع سياسات الحظر الامريكي.

كما اكد المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي من جديد علي تعزيز الانتاج الوطني وتطوير التعاون البناء والقائم علي المصالح المشتركة مع سائر دول العالم؛ مبينا ان التقييمات تشير الي ان الادارة الامريكية ستشفل ايضا في محاولاتها الرامية الي ارغام الدول الاخري علي تقليص علاقاتها الاقتصادية مع ايران وايضا تقديم صورة مستقبلية سيئة وبث اجواء سلبية وحرب نفسية داخل المجتمع الايراني.

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