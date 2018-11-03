في حوار لمراسل إرنا؛

ظريف: السياسات الأميركية واجهت رفضا عمليا للدول

أنطاليا/3 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان السياسات والقرارات الأميركية واجهت رفضا عمليا من قبل دول العالم.

وأضاف ظريف اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل إرنا علي هامش الإجتماع الثامن عشر لوزراء خارجية مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية 'دي 8' في مدينة أنطاليا التركية، ان معظم الدول في العالم -ما عدا عدد ضئيل- أعلنت رفضها لسلوك أميركا لا سيما فرض أنواع الحظر الأحادي (ضد البلدان الأخري).
وفي معرض اشارته الي مزاعم أميركا حول عودة الحظر قال ان مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص الحظر، واضحة وشفافة وان هذه العقوبات غيرمشروعة وتعارض الإتفاق النووي والقرار الصادر عن مجلس الأمن وكذلك قرار محكمة العدل الدولية.
وأكد وزير الخارجية، ان الأسلوب الذي تنتهجه أميركا في التعامل مع الإتفاقيات الدولية ، بات يعرض النظم العالمي الي خطر جاد.
وتابع، ان بيان الإتحاد الأوروبي أعلن أمس اصالة عن وزراء الخارجية ووزراء خزانة (مالية) الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الإتفاق النووي ونيابة عن سائر دول الإتحاد ا بان الاتحاد لايمكن ان يسمح بأن يحول الحظر (الأميركي) دون التعاون الإقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

محمد جواد ظريف

أنطاليا

الدول الإسلامية الثماني النامية

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ظريف: السياسات الأميركية واجهت رفضا عمليا للدول

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