السفير الإيراني لدي باكو: يجب مقارعة الاستكبار العالمي كل يوم

باكو/ 3تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أذربيجان 'جواد جهانغيرزاده' خلال مراسم 13 آبان - 4 نوفمبر، اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي' قال إن 'مقارعة الاستكبار لاتقتصر علي 13 آبان بل ان كل يوم هو يوم مقارعة الاستكبار'.

وأضاف 'جواد جهانغيرزاده' اليوم السبت في هذه المراسم الذي حضرها ممثل ولي الفقيه في أذربيجان حجة الإسلام 'علي أكبر اجاق نجاد' وجمع من مدرسي وتلاميذ مجمع ولي العصر (عج) التعليمي في باكو، أضاف أن 'مسؤوليتنا الثورية لم تنته '.
وشدد السفير الإيراني لدي باكو علي أن ثورتنا هي ثورة مستمرة قائلا: 'الثورة هي قيمة عظيمة، والثوري تجده يجتهد ويقرأ ويضحي أكثر من الآخرين'.
وفي إشارة إلي مااكد عليه الإمام الخميني (رض) بأن 'الولايات المتحدة لايمكنها ان ترتكب اي حماقة ' قال جهانغيرزاده إن 'الغرض من هذا الكلام ليس أن الولايات المتحدة لا تنوي اتخاذ إجراء ضد ايران بل انها استخدمت وستستخدم كل الادوات ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان معني ذلك هو انه لابد ان نكون متيقظين وواعين كي لاترتكب أميركا اي حماقة'.
انتهي**ح ح**س.ر



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اليوم الوطني لمكافحة الاستكبار العالمي

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السفير الإيراني لدي باكو: يجب مقارعة الاستكبار العالمي كل يوم

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