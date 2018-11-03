سيتم مساعدة العاملين لدي 'ايران انترناشيونال' الراغبين في قطع التعاون معها

وفي تغريدة نشرها اليوم السبت علي 'تويتر'، كشف السفير بعيدي نجاد عن تبعية الشبكات التلفزيونية الناطقة باللغة الفارسية التي تتخد من بريطانيا مقرا لها، ولاسيما شبكة ' 'إيران انترناشيونال'؛ مشيرا الي ان عددا من العاملين لدي هذه الشبكة التلفزيونية اعربوا خلال اتصالات اجروها مع سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن، عن قلقهم حيال التهديدات القانونية التي تلقونها من جانب الشبكة في حال عدم مواصلة العمل فيها.

واضاف، ان سفارة الجمهورية الاسلامية اختارات محاميا متمرّسا من اجل مساعدة هؤلاء وتقديم الاستشارات القانونية اليهم.

وكان السفير الايراني في لندن قد رفع شكوي ضد شبكة 'ايران انترناشيونال' الي الجهة المعنية بالنظر في الشكاوي الاعلامية لدي بريطانيا وذلك احتجاجا علي المقابلة التي اجرتها هذه الشبكة التلفزيونية مع ناطق باسم احدي الجماعات المتطرفة الانفصالية والذي اشاد بالهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة اهواز (جنوب غربي ايران)؛ واصفا هذا الاجراء بانه نموذج سافر لانتهاك القانون ودعم الارهاب.

وفي سياق متصل، سبق لصحيفة 'الغاردين' البريطانية ان صرحت في عدد من مقالاتها بتبعية شبكة 'ايران انترناشيونال' الي المساعدات المالية لولي العهد السعودي.

انتهي ** ح ع

